Kars'ta yaz kış manzaraları

Kars'ın tarihi yerleri, hem kış hem de yaz mevsiminde çekilen fotoğraflarla aynı karede bir araya getirildi. Bir yarısı kar, diğer yarısı yemyeşil bahar ve yaz manzaralarından oluşan fotoğraflarda Kars'ın hem beyaz örtüsü hemde yaz görüntüsüyle mevsimsel değişiklikler göze çarpıyor.

Kent merkezinde bulunan Kars Kalesi ve Kümbet Camii farklı mevsimlerdeki görüntüsüyle dikkat çekiyor.
Kars Kalesi.
Tarihi Defterdarlık binası.
Taş Köprü.
Ani Ören Yeri'nde bulunan Aziz Grigor Kilisesi.
Kars Kalesi.

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