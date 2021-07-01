Kastamonu'da 4 cennet köşe: Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi, Valla Kanyonu ve Ilgarini Mağarası

Dünyanın en derin ikinci kanyonu olarak gösterilen Valla Kanyonu, bir ucundan diğer ucuna 3 kilometre uzunluğundaki ahşap platformla geçilen ve adeta doğal akvaryumu anımsatan Horma Kanyonu, bölgede doğa harikası olarak tanınan Ilıca Şelalesi ve dünyanın en büyük dördüncü mağarası olarak bilinen Ilgarini Mağarası'nın bulunduğu Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi, ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 01.07.2021 - 13:24

Kastamonu'da 4 cennet köşe: Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi, Valla Kanyonu ve Ilgarini Mağarası - 1

Pek çok doğal güzelliği bünyesinde barındıran Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi, normalleşme sürecinde ziyaretçilerini bekliyor.

Kastamonu'da 4 cennet köşe: Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi, Valla Kanyonu ve Ilgarini Mağarası - 2

VALLA KANYONU

Yaklaşık 12 kilometre uzunluğunun yanı sıra derinliği yer yer 1100 metreyi bulan, pek çok risk barındırması nedeniyle geçişi en zor kanyonlar arasında gösterilen Valla Kanyonu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü'nce inşa edilen burgulu seyir terasları ile ziyaretçileri cezbediyor.

Kastamonu'da 4 cennet köşe: Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi, Valla Kanyonu ve Ilgarini Mağarası - 3

Muratbaşı köyü Kanlıçay mevkisinden girilen Valla Kanyonu'ndan, geri dönmek mümkün olmadığından ancak 12 kilometre yürüdükten sonra Cide ilçesine bağlı Loç Vadisi'nden çıkılabiliyor.

Kastamonu'da 4 cennet köşe: Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi, Valla Kanyonu ve Ilgarini Mağarası - 4

HORMA KANYONU

İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Küre Dağları arasından çıkan Zarı Çayı'nın yüzyıllara uzanan yolculuğu sırasında oluşan Horma Kanyonu ise son olarak kayalara çivilerle monte edilen 3 kilometrelik ahşap platformla bir ucundan diğer ucuna kadar yürüyerek geçilebilir hale getirildi.

Kastamonu'da 4 cennet köşe: Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi, Valla Kanyonu ve Ilgarini Mağarası - 5

Ahşap platform üzerinden geçerken kanyonun tüm güzelliklerini görmek mümkün. Horma Kanyonu, amatör seviyedeki kanyon sporcularının geçmesi için oldukça uygun.

Kastamonu'da 4 cennet köşe: Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi, Valla Kanyonu ve Ilgarini Mağarası - 6

ILICA ŞELALESİ

Kanyonu geçtikten sonra Ilıca Şelalesi'ne ulaşan suyun 10 metre yükseklikten dökülmesiyle oluşan doğal havuz da özellikle yaz günlerinde serinlemek isteyenlerden yoğun ilgi görüyor.

Kastamonu'da 4 cennet köşe: Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi, Valla Kanyonu ve Ilgarini Mağarası - 7

Şelalenin bulunduğu Ilıca köyü, Pınarbaşı ilçesine 12 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Araçla gidilen köyden sonra şelaleye ulaşmak için yaklaşık 15 dakika yürümek gerekiyor.

Kastamonu'da 4 cennet köşe: Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi, Valla Kanyonu ve Ilgarini Mağarası - 8
Pınarbaşı sınırlarında Küre Dağları Milli Parkı içerisinde konumlanan Ilgarini Mağarası, 858 metre uzunluğu, 250 metre derinliği ile dünyanın en derin 4. mağarası olarak kabul ediliyor.
Kastamonu'da 4 cennet köşe: Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi, Valla Kanyonu ve Ilgarini Mağarası - 9
Mağaraya, köyden yaklaşık 1,5-2 saatlik bir yürüyüş ile ulaşılıyor. Ancak yoğun ormanlık alanda kaybolma tehlikesine karşı yerel rehber ile gidilmesi öneriliyor. Mağara içinde birçok sarkıt ve dikitler bulunduğu gibi Geç Roma ve Bizans dönemlerine ait şapel, mezarlar ve sarnıçlar da görülebilir.
Kastamonu'da 4 cennet köşe: Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi, Valla Kanyonu ve Ilgarini Mağarası - 10

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, DKMP tarafından son yapılan yatırımlarla bölgenin cazibesinin arttığını söyledi.

Pınarbaşı'nın doğa turizminde adından söz ettiren bir yer olduğunu vurgulayan Yaşar, "Doğa turizmi anlamında Batı Karadeniz'de her gelenin beğendiği bir ilçe Pınarbaşı. Dünyanın dördüncü büyük mağarası burada. Aynı güzergahta Mantar Mağarası ve Ejder Kuyusu Mağarası bulunuyor. Dünyanın en derin ikinci kanyonu burada. Türkiye'de başka yerde örneği olmayan, içinde 3 kilometrelik yürüyüş yolunun bulunduğu doğal akvaryum niteliğindeki Horma Kanyonu Pınarbaşı'nda. Zarı Çayı'nın döküldüğü saklı cennet dediğimiz şelale burada" diye konuştu.

Kastamonu'da 4 cennet köşe: Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi, Valla Kanyonu ve Ilgarini Mağarası - 11
Normalleşme döneminde yoğun ziyaretçi beklediklerini aktaran Yaşar, "Bu kadar doğal güzelliğin olduğu Pınarbaşı'na insanların gelmek isteyeceğini düşünüyoruz. 1 Temmuz'da kısıtlamaların kalkmasıyla ziyaretçi akınına uğrayacağımızı düşünüyoruz. Herkesi buraya bekliyoruz" dedi.
Kastamonu'da 4 cennet köşe: Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi, Valla Kanyonu ve Ilgarini Mağarası - 12

Bölgeyi ziyaret eden Nursel Öztürk de Pınarbaşı'na ilk kez geldiğini dile getirerek şöyle konuştu:

"Çok keyifli ve güzel bir yer. Ahşaptan yapılan yürüyüş yolundan ailenizle çok güzel vakit geçireceğiniz bir ortam. Kanyonun içi harika. Bazı yerleri çok derin olduğu için adrenalin çok yükseliyor ama insan bu doğal güzellik içinde çok güzel vakit geçiriyor. Hemen ardından gelen Ilıca Şelalesi'nden aşağıya akan su, insanı dinlendiriyor"

Kastamonu'da 4 cennet köşe: Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi, Valla Kanyonu ve Ilgarini Mağarası - 13
Kastamonu'da 4 cennet köşe: Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi, Valla Kanyonu ve Ilgarini Mağarası - 14
Kastamonu'da 4 cennet köşe: Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi, Valla Kanyonu ve Ilgarini Mağarası - 15
Kastamonu'da 4 cennet köşe: Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi, Valla Kanyonu ve Ilgarini Mağarası - 16
Kastamonu'da 4 cennet köşe: Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi, Valla Kanyonu ve Ilgarini Mağarası - 17
Kastamonu'da 4 cennet köşe: Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi, Valla Kanyonu ve Ilgarini Mağarası - 18
Kastamonu'da 4 cennet köşe: Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi, Valla Kanyonu ve Ilgarini Mağarası - 19
Kastamonu'da 4 cennet köşe: Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi, Valla Kanyonu ve Ilgarini Mağarası - 20
Kastamonu'da 4 cennet köşe: Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi, Valla Kanyonu ve Ilgarini Mağarası - 21
Kastamonu'da 4 cennet köşe: Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi, Valla Kanyonu ve Ilgarini Mağarası - 22
Kastamonu'da 4 cennet köşe: Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi, Valla Kanyonu ve Ilgarini Mağarası - 23
Kastamonu'da 4 cennet köşe: Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi, Valla Kanyonu ve Ilgarini Mağarası - 24
Kastamonu'da 4 cennet köşe: Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi, Valla Kanyonu ve Ilgarini Mağarası - 25
Kastamonu'da 4 cennet köşe: Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi, Valla Kanyonu ve Ilgarini Mağarası - 26
Kastamonu'da 4 cennet köşe: Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi, Valla Kanyonu ve Ilgarini Mağarası - 27
Kastamonu'da 4 cennet köşe: Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi, Valla Kanyonu ve Ilgarini Mağarası - 28
Kastamonu'da 4 cennet köşe: Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi, Valla Kanyonu ve Ilgarini Mağarası - 29
Kastamonu'da 4 cennet köşe: Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi, Valla Kanyonu ve Ilgarini Mağarası - 30

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER