Kastamonu'da 4 cennet köşe: Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi, Valla Kanyonu ve Ilgarini Mağarası

Bölgeyi ziyaret eden Nursel Öztürk de Pınarbaşı'na ilk kez geldiğini dile getirerek şöyle konuştu:

"Çok keyifli ve güzel bir yer. Ahşaptan yapılan yürüyüş yolundan ailenizle çok güzel vakit geçireceğiniz bir ortam. Kanyonun içi harika. Bazı yerleri çok derin olduğu için adrenalin çok yükseliyor ama insan bu doğal güzellik içinde çok güzel vakit geçiriyor. Hemen ardından gelen Ilıca Şelalesi'nden aşağıya akan su, insanı dinlendiriyor"