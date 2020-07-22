Kastamonu'da kamp turizminin adresi: Fındıklı Yaylası

Anadolu Ajansı 22.07.2020 - 13:37
Kastamonu'nun doğal güzellikleri ile göz alıcı yaylalarından Fındıklı, kent merkezine 74, Araç ilçesine ise 27 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
Yeşilin her tonunun görülebildiği yayla, corona virüs (Covid-19) sürecini doğayla iç içe, izole şekilde geçirmek isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor.
Konaklama tesisi bulunmayan yaylaya Araç Belediyesi, gelenlerin ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla su ile elektrik hattı çekti, umumi tuvalet yaptı.
Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, Fındıklı Yaylası'nın, Türkiye'nin sayılı yaylaları arasında bulunduğunu söyledi.
Özellikle Covid-19 sürecinde yayla turizmine ilginin arttığına işaret eden Sarıkaya, "İnsanlar nefes alacak yerler arıyor. Otellere yerleşmek yerine sosyal izolasyonun daha çok sağlanabildiği bölgeler aranıyor. Yaylamızı Covid-19'dan kurtuluş yolu olarak görüyoruz. Tüm Türkiye'yi, hatta dünyayı buraya davet ediyoruz" dedi.
Yaylada kamp yapan Motosiklet Derneği Genel Başkanı Halil Efe ise Fındıklı Yaylası'nı çok beğendiğini vurguladı.
Herkesi Fındıklı Yaylası'na davet eden Efe, "Kesinlikle bu doğa harikası yeri gelip görmenizi istiyoruz. Biz geldik, çok mutlu olduk. Burası bir yayla ama emin olun, kamping alanı bu kadar güzel olamaz" ifadelerini kullandı.