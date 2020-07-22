Kastamonu'da kamp turizminin adresi: Fındıklı Yaylası

Kastamonu'nun Araç ilçesinde bulunan Fındıklı Yaylası, doğa ile iç içe olmak isteyenleri bekliyor.

Anadolu Ajansı 22.07.2020 - 13:37

Kastamonu'da kamp turizminin adresi: Fındıklı Yaylası - 1

Kastamonu'nun doğal güzellikleri ile göz alıcı yaylalarından Fındıklı, kent merkezine 74, Araç ilçesine ise 27 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Yeşilin her tonunun görülebildiği yayla, corona virüs (Covid-19) sürecini doğayla iç içe, izole şekilde geçirmek isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor.

Kastamonu'da kamp turizminin adresi: Fındıklı Yaylası - 2

Konaklama tesisi bulunmayan yaylaya Araç Belediyesi, gelenlerin ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla su ile elektrik hattı çekti, umumi tuvalet yaptı.

Kastamonu'da kamp turizminin adresi: Fındıklı Yaylası - 3
Yayla, özellikle çadır ve karavanla tatil yapmak isteyenler için oldukça uygun özellikler barındırıyor.
Kastamonu'da kamp turizminin adresi: Fındıklı Yaylası - 4

"YAYLAMIZI COVİD-19'DAN KURTULUŞ YOLU OLARAK GÖRÜYORUZ"

Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, Fındıklı Yaylası'nın, Türkiye'nin sayılı yaylaları arasında bulunduğunu söyledi.

Özellikle Covid-19 sürecinde yayla turizmine ilginin arttığına işaret eden Sarıkaya, "İnsanlar nefes alacak yerler arıyor. Otellere yerleşmek yerine sosyal izolasyonun daha çok sağlanabildiği bölgeler aranıyor. Yaylamızı Covid-19'dan kurtuluş yolu olarak görüyoruz. Tüm Türkiye'yi, hatta dünyayı buraya davet ediyoruz" dedi.

Kastamonu'da kamp turizminin adresi: Fındıklı Yaylası - 5

"KESİNLİKLE BU DOĞA HARİKASI YERİ GELİP GÖRMENİZİ İSTİYORUZ"

Yaylada kamp yapan Motosiklet Derneği Genel Başkanı Halil Efe ise Fındıklı Yaylası'nı çok beğendiğini vurguladı.

Herkesi Fındıklı Yaylası'na davet eden Efe, "Kesinlikle bu doğa harikası yeri gelip görmenizi istiyoruz. Biz geldik, çok mutlu olduk. Burası bir yayla ama emin olun, kamping alanı bu kadar güzel olamaz" ifadelerini kullandı.

Kastamonu'da kamp turizminin adresi: Fındıklı Yaylası - 6
Özellikle Covid-19 sürecinde insanların doğaya yöneldiğine dikkati çeken Efe, "Fındıklı Yaylası da size kollarını açmış, bekliyor. Corona virüs sürecinde ve sonrasında burada çok güzel vakit geçirebilirsiniz. Misafirperver bir halk var" diye konuştu.
Kastamonu'da kamp turizminin adresi: Fındıklı Yaylası - 7

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