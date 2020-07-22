Kastamonu'da kamp turizminin adresi: Fındıklı Yaylası

"KESİNLİKLE BU DOĞA HARİKASI YERİ GELİP GÖRMENİZİ İSTİYORUZ"

Yaylada kamp yapan Motosiklet Derneği Genel Başkanı Halil Efe ise Fındıklı Yaylası'nı çok beğendiğini vurguladı.

Herkesi Fındıklı Yaylası'na davet eden Efe, "Kesinlikle bu doğa harikası yeri gelip görmenizi istiyoruz. Biz geldik, çok mutlu olduk. Burası bir yayla ama emin olun, kamping alanı bu kadar güzel olamaz" ifadelerini kullandı.