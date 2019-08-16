Kastamonu'dan vahşi yaşam fotoğrafları

Ekolojik modelleme yapmak için fotokapan ve GPS'li tasmalardan yararlandıklarını belirten Evcin, şunları anlattı:

"Bu şekilde hem hayvanın ekolojisini tespit ediyoruz hem de yaban hayatına mensup her hayvan türü için farklı farklı sahalar belirleyebiliyoruz. Yaban hayvanının tercih etmesi gereken sahaları yaban hayatı sahaları olarak belirleyip buraları koruma zonları, çekirdek zonları ve av yapılabilecek sahalar olarak belirliyoruz. Bunun için GPS'li tasmalar ve fotokapanlardan yararlanıp modellememizi yapıyoruz.