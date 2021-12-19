Kayak merkezlerinde hafta sonu yoğunluğu

Haberler - Anadolu Ajansı 19.12.2021 - 16:12
Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan kışın gözdesi Uludağ ve Palandöken Kayak Merkezi'nde sezonun açılmasının ardından pistler kayakseverlerle doldu taştı.
Özellikle hafta sonunu fırsat bilen ziyaretçiler kar kalınlığının Uludağ'da 52, Palandöken'de 65 santimetreye ulaştığı Oteller Bölgesi'nde kayak ve snowboard yaparak karın tadını çıkardı.
Jandarma ekipleri ise zirve bölgesine gitmek isteyen sürücülerin araçlarında zincir bulunup bulunmadığını denetlerken, kış lastiği bulunmayan ve zincir takılı olmayan araçların Oteller Bölgesi'ne geçişine izin verilmiyor.
İşte Uludağ ve Palandöken Kayak Merkezi'nden fotoğraflar...