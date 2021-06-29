Kayseri'de bozkırın ortasındaki cennet vaha: Sultan Sazlığı

Göçmen kuşlar için de önemli bir konaklama, üreme, yavru büyütme ve beslenme alanı olan sazlık, doğa ve kuş fotoğrafçılarından da ilgi görüyor.

Alanda kaçak kuyuların ve avcılığın önüne geçilmesi, bölgede yapılan tarım faaliyetlerinde hem yöre halkını mağdur etmemek hem de alandaki suyu korumak adına damla sulama ve yağmurlama sistemlerinin kurulması ve düzenli olarak sahanın kontrol edilmesi gibi etkenler sayesinde Sultan Sazlığı eski ihtişamıyla yerli ve yabancı turistlerin gezi rotaları arasında yer alıyor.

Milli parkta kuşlar için her alanın gözetlendiğini belirten Onmaz, "Burada bir de kuş rehabilitasyon merkezi var. Yaralanan kuşlar eğer tedavi imkanı varsa burada tedavi edilebiliyor. Ziyaretçiler için kuş gözlem odaları ve doğal yürüme alanları bulunuyor. Doğa ve canlılarla özellikle de kuşlarla bir arada olmak isteyenlerin çok güzel vakit geçirebileceği bir yer, şiddetle tavsiye ediyoruz. Hiç gelmemiş olanlara mutlaka görmelerini öneririm" diye konuştu.