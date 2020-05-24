Kayseri'de bozkırın ortasındaki yeşil cennet: Sultan Sazlığı

"BURALAR CAZİBE MERKEZİ OLACAK"

Kayseri için Sultan Sazlığı'nın önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Özsoy, şöyle devam etti:

"Sultan Sazlığı, Erciyes'in eteğinde Develi, Yahyalı, İncesu ve Yeşilhisar'ı beslemesi, Erciyes'e destek vermesi için önemli bir destinasyon merkezi. Sultan Sazlığı, bölgeyi başlı başına besleyen bir yer ama etrafıyla düşünüldüğünde de çok ideal bir yer. Bu açıdan baktığımız zaman da Kayseri ve Türkiye ekonomisine son derece faydalı olacak. Son zamanlarda hassas koruma alanı ilan edilen bölgelerin birçok olumlu tarafı var. Turizm ve ekonomiye olumlu katkısı var. Destinasyon noktasında buralar cazibe merkezi olacak"