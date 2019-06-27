Kedi dışkısından üretilen dünyanın en pahalı kahvesi Kopi Luwak (Kilosu 1000 dolar)

Pujiono, kahvenin aslında misk kedisinin temel gıdaları arasında bulunmadığını belirterek, "Kahve meyvesi, misk kedilerinin öğünleri arasında sadece atıştırmalık olarak yer alıyor. Fazla üretip çok para kazanma amacıyla misk kedilerine gün aşırı kahve meyvesi verilirse kısa sürede ölürler. Üretici ayrıca hayvanların sağlığı ve kahve üretiminin kalitesi için misk kedilerinin beslenmesine de dikkat etmeli" diye konuştu.

Ayrıca Pujiono, kendi uyguladıkları beslenme programıyla bir misk kedisinden ayda en fazla bir kilogram kadar dışkılanmış kahve alabildiklerini söyledi.