Kekova eski günlerine döndü, turist akınına uğradı

ntv.com.tr - DHA 22.07.2021 - 14:24
Tarih, doğa ve denizin iç içe olduğu, mavi yolculuk tutkunlarının uğrak yeri ve günübirlik gelen yerli ve yabancı turistlerin yat turuna çıktığı Kekova, pandemi nedeniyle büründüğü sessizlikten kurtuldu.
Kısıtlamaların kalkması ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkenin Türkiye'ye uçuşları açmasının ardından Kekova, yeniden hareketlendi.
Kekova, özellikle Rus turistlerin gelmesiyle eski canlılığına kavuştu. Kekova'ya gelen Rus turistler, kendileri için kutsal olan Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni ziyaret etti, Çayağzı Limanı, Üçağız Mahallesi ve Kaş'tan da yoğun olarak yat turlarıyla bölgeyi gezdi.