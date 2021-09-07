Kırgız Türkleri, en eski Türk savaş oyunu 'kökbörü'yü Van'da yaşatıyorlar

Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 38 yıl önce göç ederek Ulupamir Mahallesi'ne yerleşen Kırgızlar, 5 bin yıllık ata sporlarını kurdukları Kökbörü Spor Kulübü ile yaşatmaya çalışıyorlar.

Kırgız Türkleri, kulüp ve dernek çatısı altında çeşitli etkinlikler ve sportif faaliyetler gerçekleştiriyor.

Kırgızistan'da milli spor olarak kabul edilen kökbörü (oğlak kapma) oyununu özel günlerde ve düğün törenlerinde oynayan Kırgızlar, yurt içinde ve dışında düzenlenen yarışmalarda da ata sporlarını yapmanın heyecanını yaşıyor.

Oyunda iki takıma ayrılan biniciler, yerdeki oğlak postunu kapmanın mücadelesini verirken, çekişmeli geçen, post parçalanıncaya kadar devam eden mücadele renkli görüntülere sahne oluyor.

Kökbörü Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mustafa Timur, yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 bin yıllık ata sporlarını yaşatmak için büyük çaba gösterdiklerini söyledi.

Covid-19 salgını nedeniyle yaklaşık iki yıldır çalışmalara ara verdiklerini dile getiren Timur, "Bu ata sporumuzu çocuklarımıza da öğreterek geleceğe taşımak istiyoruz. Özel günlerimizde de oynanan bu oyunda gençlerimiz yeteneklerini sergiler" dedi.