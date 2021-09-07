Kırgız Türkleri, en eski Türk savaş oyunu 'kökbörü'yü Van'da yaşatıyorlar

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri, en eski Türk savaş oyunu olan "kökbörü"yü yurt içinde ve yurt dışında oynayarak gelecek kuşaklara aktarıyor.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 07.09.2021 - 10:36

Kırgız Türkleri, en eski Türk savaş oyunu 'kökbörü'yü Van'da yaşatıyorlar - 1

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri, ata sporları "kökbörü"yü oluşturdukları kökbörü takımıyla gelecek kuşaklara aktarmak için çaba gösteriyor.

Kırgız Türkleri, en eski Türk savaş oyunu 'kökbörü'yü Van'da yaşatıyorlar - 2

Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 38 yıl önce göç ederek Ulupamir Mahallesi'ne yerleşen Kırgızlar, 5 bin yıllık ata sporlarını kurdukları Kökbörü Spor Kulübü ile yaşatmaya çalışıyorlar.

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Kırgız Türkleri, en eski Türk savaş oyunu 'kökbörü'yü Van'da yaşatıyorlar - 3

Kırgız Türkleri, kulüp ve dernek çatısı altında çeşitli etkinlikler ve sportif faaliyetler gerçekleştiriyor. 

Kırgız Türkleri, en eski Türk savaş oyunu 'kökbörü'yü Van'da yaşatıyorlar - 4

Kırgızistan'da milli spor olarak kabul edilen kökbörü (oğlak kapma) oyununu özel günlerde ve düğün törenlerinde oynayan Kırgızlar, yurt içinde ve dışında düzenlenen yarışmalarda da ata sporlarını yapmanın heyecanını yaşıyor.

Kırgız Türkleri, en eski Türk savaş oyunu 'kökbörü'yü Van'da yaşatıyorlar - 5

Kırgız Türkleri aynı zamanda mahallelerine gelen misafirlerine de "kökbörü (at sırtında oğlak kapmaca)" oyunuyla görsel şölen sunuyor.

Kırgız Türkleri, en eski Türk savaş oyunu 'kökbörü'yü Van'da yaşatıyorlar - 6

"Kökbörü" sporu için ayrılan alanda at sırtındaki gençlerin yerdeki oğlak postunu kapma esnasında verdiği mücadele ilgiyle izleniyor.

Kırgız Türkleri, en eski Türk savaş oyunu 'kökbörü'yü Van'da yaşatıyorlar - 7

Oyunda iki takıma ayrılan biniciler, yerdeki oğlak postunu kapmanın mücadelesini verirken, çekişmeli geçen, post parçalanıncaya kadar devam eden mücadele renkli görüntülere sahne oluyor.

Kırgız Türkleri, en eski Türk savaş oyunu 'kökbörü'yü Van'da yaşatıyorlar - 8

5 BİN YILLIK ATA SPORLARINI YAŞATMAK İÇİN BÜYÜK ÇABA GÖSTERİYORLAR

Kökbörü Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mustafa Timur, yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 bin yıllık ata sporlarını yaşatmak için büyük çaba gösterdiklerini söyledi.

Kırgız Türkleri, en eski Türk savaş oyunu 'kökbörü'yü Van'da yaşatıyorlar - 9
Covid-19 salgını nedeniyle yaklaşık iki yıldır çalışmalara ara verdiklerini dile getiren Timur, "Bu ata sporumuzu çocuklarımıza da öğreterek geleceğe taşımak istiyoruz. Özel günlerimizde de oynanan bu oyunda gençlerimiz yeteneklerini sergiler" dedi.
Kırgız Türkleri, en eski Türk savaş oyunu 'kökbörü'yü Van'da yaşatıyorlar - 10
Kırgız Türkleri, en eski Türk savaş oyunu 'kökbörü'yü Van'da yaşatıyorlar - 11
Kırgız Türkleri, en eski Türk savaş oyunu 'kökbörü'yü Van'da yaşatıyorlar - 12
Kırgız Türkleri, en eski Türk savaş oyunu 'kökbörü'yü Van'da yaşatıyorlar - 13
Kırgız Türkleri, en eski Türk savaş oyunu 'kökbörü'yü Van'da yaşatıyorlar - 14
Kırgız Türkleri, en eski Türk savaş oyunu 'kökbörü'yü Van'da yaşatıyorlar - 15
Kırgız Türkleri, en eski Türk savaş oyunu 'kökbörü'yü Van'da yaşatıyorlar - 16
Kırgız Türkleri, en eski Türk savaş oyunu 'kökbörü'yü Van'da yaşatıyorlar - 17
Kırgız Türkleri, en eski Türk savaş oyunu 'kökbörü'yü Van'da yaşatıyorlar - 18
Kırgız Türkleri, en eski Türk savaş oyunu 'kökbörü'yü Van'da yaşatıyorlar - 19
Kırgız Türkleri, en eski Türk savaş oyunu 'kökbörü'yü Van'da yaşatıyorlar - 20
Kırgız Türkleri, en eski Türk savaş oyunu 'kökbörü'yü Van'da yaşatıyorlar - 21
Kırgız Türkleri, en eski Türk savaş oyunu 'kökbörü'yü Van'da yaşatıyorlar - 22
Kırgız Türkleri, en eski Türk savaş oyunu 'kökbörü'yü Van'da yaşatıyorlar - 23
Kırgız Türkleri, en eski Türk savaş oyunu 'kökbörü'yü Van'da yaşatıyorlar - 24
Kırgız Türkleri, en eski Türk savaş oyunu 'kökbörü'yü Van'da yaşatıyorlar - 25
Kırgız Türkleri, en eski Türk savaş oyunu 'kökbörü'yü Van'da yaşatıyorlar - 26
Kırgız Türkleri, en eski Türk savaş oyunu 'kökbörü'yü Van'da yaşatıyorlar - 27
Kırgız Türkleri, en eski Türk savaş oyunu 'kökbörü'yü Van'da yaşatıyorlar - 28
Kırgız Türkleri, en eski Türk savaş oyunu 'kökbörü'yü Van'da yaşatıyorlar - 29
Kırgız Türkleri, en eski Türk savaş oyunu 'kökbörü'yü Van'da yaşatıyorlar - 30

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