Kırgız Türkleri, en eski Türk savaş oyunu 'kökbörü'yü Van'da yaşatıyorlar

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 07.09.2021 - 10:36
Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri, ata sporları "kökbörü"yü oluşturdukları kökbörü takımıyla gelecek kuşaklara aktarmak için çaba gösteriyor.
Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 38 yıl önce göç ederek Ulupamir Mahallesi'ne yerleşen Kırgızlar, 5 bin yıllık ata sporlarını kurdukları Kökbörü Spor Kulübü ile yaşatmaya çalışıyorlar.
Kırgız Türkleri, kulüp ve dernek çatısı altında çeşitli etkinlikler ve sportif faaliyetler gerçekleştiriyor.
Kırgızistan'da milli spor olarak kabul edilen kökbörü (oğlak kapma) oyununu özel günlerde ve düğün törenlerinde oynayan Kırgızlar, yurt içinde ve dışında düzenlenen yarışmalarda da ata sporlarını yapmanın heyecanını yaşıyor.
Kırgız Türkleri aynı zamanda mahallelerine gelen misafirlerine de "kökbörü (at sırtında oğlak kapmaca)" oyunuyla görsel şölen sunuyor.
"Kökbörü" sporu için ayrılan alanda at sırtındaki gençlerin yerdeki oğlak postunu kapma esnasında verdiği mücadele ilgiyle izleniyor.
Oyunda iki takıma ayrılan biniciler, yerdeki oğlak postunu kapmanın mücadelesini verirken, çekişmeli geçen, post parçalanıncaya kadar devam eden mücadele renkli görüntülere sahne oluyor.
Kökbörü Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mustafa Timur, yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 bin yıllık ata sporlarını yaşatmak için büyük çaba gösterdiklerini söyledi.