Kirletilen kanyonda temizlik

Topluluk, sabah tırmanış ayakkabılarını giyip urganlarını da yanlarına alarak kanyona girdi. Topluluk el ele verip; meşrubat ve alkollü içki şişeleri, izmarit ile plastik atık gibi çöpleri topladı.

7 saat süren temizlik çalışmasına katılanlardan Ali Demirtaş, "Bu yeri bilen kişiler korumak yerine zarar vermiş. İçmeler yaşayanları olarak bu doğal güzelliğimize zarar verildiğini duyarak, gönüllü 5 arkadaşımızla ekipmanlarımızı alıp gittik.

Gördüğümüz manzara bizi çok üzdü. 7 saate yakın bir çevre temizliği ile çöpleri topladık. En çok zorlandığımız doğal oluşan kayaların üzerine sprey boya ile yazıları çıkarmaktı. Bu doğal güzelliklerimizin denetlenmesi ve koruma altına alınması lazım" dedi.