Kış mevsiminde yolculuğa binlerce bilet talebi (Doğu Ekspresi turizmi)

Türkiye’nin en uzun tren yolculuklarından biri olan ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından işletilen Doğu Ekspresi ve Turizm Ekspresi, Ankara’dan başlayıp Kars’ta sona eriyor. Erzurum, Erzincan, Sivas ve Kars’a ekspreslerle gelen yolcular, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdikten sonra Kars’tan tekrar Ankara’ya dönüyor.