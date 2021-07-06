Kışın buz tutan Çıldır Gölü, yaz aylarında serinlemek isteyenlerin akınına uğruyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan ve kış aylarında yüzeyi yaklaşık 25 santim kalınlığında buzla kaplanan Çıldır Gölü, kavurucu sıcaklarla birlikte yaz aylarında serinlemek isteyenlerin akınına uğruyor.

Anadolu Ajansı - DHA 06.07.2021 - 10:13

Kışın buz tutan Çıldır Gölü, yaz aylarında serinlemek isteyenlerin akınına uğruyor - 1

Deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikte bulunan, 123 kilometrekarelik alanı ile Van Gölü’nden sonra Doğu Anadolu Bölgesi’nin ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü, sahip olduğu doğal yapısı ve güzellikleriyle her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Kışın buz tutan Çıldır Gölü, yaz aylarında serinlemek isteyenlerin akınına uğruyor - 2

Tektonik yapıya sahip göl, 17 çeşit balık türü, doğal yapısı, flora ve faunasıyla dikkat çekiyor. Kışın yüzeyi 25 santim kalınlığında buzla kaplanan, üzerinde atlı kızak yapılan, Eskimo usulü balık tutulan göl, yaz mevsiminde ise piknik yapmak isteyen ve suya girip serinleyenlere ev sahipliği yapıyor.

Kışın buz tutan Çıldır Gölü, yaz aylarında serinlemek isteyenlerin akınına uğruyor - 3

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan gölde tekne turları yapılıyor, atlı faytonlarla çevresinde geziler düzenleniyor.

Kışın buz tutan Çıldır Gölü, yaz aylarında serinlemek isteyenlerin akınına uğruyor - 4

"AKDENİZ VE EGE SAHİLLERİNİ ARATMIYOR"

Vatandaşlardan Kadir Sürmeli, sıcak havalarda Çıldır Gölü'nde serinleyerek güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

Çıldır Gölü'nün bölge için çok önemli olduğunu ifade eden Sürmeli, "Hafta sonları ailemizle buraya gelip yüzerek rahatlıyoruz. Burası Kars, Ardahan için çok iyi bir yer" dedi.

Sürmeli, özellikle hafta sonları gölde yoğunluk yaşandığını anlatarak, "Çıldır Gölü çok güzel ilgi görüyor, Akdeniz ve Ege sahillerini hiç aratmıyor. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim. Suyu da çok güzel" diye konuştu.

Kışın buz tutan Çıldır Gölü, yaz aylarında serinlemek isteyenlerin akınına uğruyor - 5

Gölde yüzenlerden Gökhan Kuyumcu ise göl çevresinde düzenlemeler yapıldıktan sonra daha çok yerli ve yabancı turist çekeceğini ifade ederek, "Deniz sahillerini aratmayacak bir Çıldır Gölü'müz var. Burası biraz çevre düzenlemesiyle vazgeçilmez olur. Aşırı talep ve yoğunluk var, insanlar buraya çok ilgi gösteriyor" şeklinde konuştu.

Kışın buz tutan Çıldır Gölü, yaz aylarında serinlemek isteyenlerin akınına uğruyor - 6
Kışın buz tutan Çıldır Gölü, yaz aylarında serinlemek isteyenlerin akınına uğruyor - 7
Kışın buz tutan Çıldır Gölü, yaz aylarında serinlemek isteyenlerin akınına uğruyor - 8
Kışın buz tutan Çıldır Gölü, yaz aylarında serinlemek isteyenlerin akınına uğruyor - 9
Kışın buz tutan Çıldır Gölü, yaz aylarında serinlemek isteyenlerin akınına uğruyor - 10
Kışın buz tutan Çıldır Gölü, yaz aylarında serinlemek isteyenlerin akınına uğruyor - 11
Kışın buz tutan Çıldır Gölü, yaz aylarında serinlemek isteyenlerin akınına uğruyor - 12

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER