Kışın buz tutan Çıldır Gölü, yaz aylarında serinlemek isteyenlerin akınına uğruyor

Anadolu Ajansı - DHA 06.07.2021 - 10:13
Deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikte bulunan, 123 kilometrekarelik alanı ile Van Gölü’nden sonra Doğu Anadolu Bölgesi’nin ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü, sahip olduğu doğal yapısı ve güzellikleriyle her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.
Tektonik yapıya sahip göl, 17 çeşit balık türü, doğal yapısı, flora ve faunasıyla dikkat çekiyor. Kışın yüzeyi 25 santim kalınlığında buzla kaplanan, üzerinde atlı kızak yapılan, Eskimo usulü balık tutulan göl, yaz mevsiminde ise piknik yapmak isteyen ve suya girip serinleyenlere ev sahipliği yapıyor.
Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan gölde tekne turları yapılıyor, atlı faytonlarla çevresinde geziler düzenleniyor.
Vatandaşlardan Kadir Sürmeli, sıcak havalarda Çıldır Gölü'nde serinleyerek güzel vakit geçirdiklerini söyledi.
Çıldır Gölü'nün bölge için çok önemli olduğunu ifade eden Sürmeli, "Hafta sonları ailemizle buraya gelip yüzerek rahatlıyoruz. Burası Kars, Ardahan için çok iyi bir yer" dedi.
Sürmeli, özellikle hafta sonları gölde yoğunluk yaşandığını anlatarak, "Çıldır Gölü çok güzel ilgi görüyor, Akdeniz ve Ege sahillerini hiç aratmıyor. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim. Suyu da çok güzel" diye konuştu.
Gölde yüzenlerden Gökhan Kuyumcu ise göl çevresinde düzenlemeler yapıldıktan sonra daha çok yerli ve yabancı turist çekeceğini ifade ederek, "Deniz sahillerini aratmayacak bir Çıldır Gölü'müz var. Burası biraz çevre düzenlemesiyle vazgeçilmez olur. Aşırı talep ve yoğunluk var, insanlar buraya çok ilgi gösteriyor" şeklinde konuştu.