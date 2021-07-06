Kışın buz tutan Çıldır Gölü, yaz aylarında serinlemek isteyenlerin akınına uğruyor

"AKDENİZ VE EGE SAHİLLERİNİ ARATMIYOR"

Vatandaşlardan Kadir Sürmeli, sıcak havalarda Çıldır Gölü'nde serinleyerek güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

Çıldır Gölü'nün bölge için çok önemli olduğunu ifade eden Sürmeli, "Hafta sonları ailemizle buraya gelip yüzerek rahatlıyoruz. Burası Kars, Ardahan için çok iyi bir yer" dedi.

Sürmeli, özellikle hafta sonları gölde yoğunluk yaşandığını anlatarak, "Çıldır Gölü çok güzel ilgi görüyor, Akdeniz ve Ege sahillerini hiç aratmıyor. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim. Suyu da çok güzel" diye konuştu.