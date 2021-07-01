Kısıtlamada torunlarını büyüten çift, yasaklar kalkınca Türkiye turuna çıktı

"SAYIN VALİMİZE BİZLERE GÖSTERDİĞİ İLGİDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Muğla’nın Fethiye ilçesinden Kastamonu’ya geldiklerini söyleyen Kadriye Varlı, “6 yıldır karavancıyız. Doğasever üç arkadaş, Batı Karadeniz turuna çıktık. Batı Karadeniz’in yaylaları, doğa güzellikleri, orman örtüsü gibi tahmin edemeyeceğimiz kadar güzellikleriyle karşılaştık. Sağ olsun Kastamonu Valimiz bizlere son derece ilgili davrandı. İhtiyaçlarımı sordu, bizleri karavanda ziyaret etti.

Bizleri makamında ağırladı ve Kastamonu’da karavan turizmini geliştirebilmek için neler yapılabileceğiyle ilgili görüşlerimizi paylaştık. Son derece ilgili ve alakalı yönetimlerden hoşnuduz. Şu anda Daday Yumurtacı Göleti’nin etrafındayız. Buraları çok beğendik, çok güzel. Kastamonu’nun bütün ilçelerini dolaşacağız. Kastamonu’ya gelmeyi düşünen bütün karavancı arkadaşlara burayı ilçeleriyle birlikte doğal güzelliklerini görmeye davet ediyorum” dedi.