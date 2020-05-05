Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

56 bin hektarlık alanın korunması için bölge Temmuz 2018'de araç girişine kapatıldı. 5 bin 174 hektarlık kısmı Yaban Hayatı Geliştirme Alanı olan ve Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan deltada irili ufaklı 20 göl ile büyük bataklık ve sazlık alanlar yer alıyor.