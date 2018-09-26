Kocaeli'deki 'Uzuntarla Tabiat Parkı Ormanya' hayvan popülasyonuna katkı sağlayacak

İçerisinde hayvanat bahçesi, botanik yol, serbest yaban alanı ve Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinin de yer aldığı Kartepe'deki parkta, 57 türden 655 hayvan bulunuyor. Bu yıl içeresinde ise parkta, 13 kızıl geyik, 21 ceylan, 8 alageyik ve 2 karaca dünyaya geldi.

Parkta, günün her saati veteriner ekibin takibinde olan hayvanlar, her zaman temiz su ve yem imkanı bulabiliyor.