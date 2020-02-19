Konaklama vergisinin tüm detayları

ÖRNEKLERLE KONAKLAMA VERGİSİ

1-Pansiyon işletmecisi (A), oda+kahvaltı konaklama seçeneğinde yer alan kahvaltı hizmetini, düzenlediği konaklama faturasında ayrıca gösterse ya da bu hizmet için ayrıca fatura düzenlese dahi, geceleme hizmetiyle birlikte satılmak suretiyle tesis bünyesinde sunulan söz konusu hizmet vergiye tabi olacak.

2-Özel konaklama tesisi işleticisi (B) tarafından, Kapadokya'da bulunan tesisinde 3 gece her şey dahil konaklama ile birlikte tesis bünyesi dışında sunulacak balon turu satışında, balon turu için müşteriye ayrıca fatura düzenlenmesi halinde, konaklama hizmetinden bağımsız olarak faydalanılan ve tesis bünyesi dışında sunulan söz konusu hizmetten dolayı vergi hesaplanmayacak. Ancak, balon turuna ilişkin olarak ayrıca fatura düzenlenmemesi halinde, konaklama hizmetine ilişkin düzenlenen faturada tüm hizmet bedeli üzerinden vergi hesaplanacak.