Konya'da eşsiz güzelliğe sahip nilüferler suda görsel şölen sunuyor

Anadolu Ajansı 14.08.2020 - 16:17
Dünyanın birçok yerinde koruma altında tutulan nilüferler, Beyşehir Gölü'ndeki kapladığı alan itibarıyla Türkiye'nin en geniş alanlarından biri olarak gösteriliyor.
Yaklaşık 8 bin dekarlık alana yayılan nilüfer bahçesi eskiden beri bölgede bulunmasına rağmen, ulaşımın olmaması nedeniyle sadece yöre halkı tarafından biliniyor.
Göl ve çevresinde balıkçı tekneleri ile yapılan geziler sırasında 2 yıl önce keşfedilen nilüferler, özel koruma alanında bulunuyor.
Mayıs ayında açmaya başlayan nilüferler, ağustos ayının ortasında en olgun haline ulaşıyor.
Beyşehir Kültür ve Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, küçüklüğünden beri bölgenin tanıtımı için hayal kurduğunu belirterek, "O yaşlarda, küçük fotoğraf makinemle fotoğraflar çekerdim. İki yıl öncesinde, buranın görsel güzelliğinin herkes tarafından bilinmesi için harekete geçtik. Fotoğrafçıları buralara getirmeye başladık"
Büyükkafalı, iki yıldan bu yana bölgenin bilinirliğinin artması için fotoğraf turları düzenleyerek, sergiler açtıklarını belirtti.
Bölgede 20 yıldır balıkçıkla uğraşan 43 yaşındaki İbrahim Erdoğan, küçüklüğünden beri bölgeyi iyi bildiğini vurgulayarak, ulaşım imkanı bulunmadığı için insanların nilüfer tarlalarından haberi olmadığını söyledi.
Bölgedeki güzelliğin kendilerine normal gelmesine rağmen, birçok insana görsel açıdan seyir zevki sunduğuna değinen Erdoğan, "Nilüferler, Çiftliköy Limanı'ndan başlayarak, sahil boyunca 7 kilometrelik bir alana yayılıyor. Her yıl aynı bölgede, mayıs-haziran aylarında açar, ağustos-eylül aylarına kadar izlenebilir"