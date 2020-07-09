Konya'nın 'yayla cenneti' Anamas Dağı

"BAHAR AYLARINDA ÇOK İLGİ ÇEKİYOR"

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, yaptığı açıklamada, yaylaları ziyaret eden yerli turistlerin bölge ekonomisine katkı sağladığını söyledi.

Dağdaki yaylaların çoğunluğunun Beyşehir ilçe sınırlarında kaldığına işaret eden Büyükkafalı, "Buralara Antalya'dan gelen çok oluyor. Bahar aylarında ilgi çekiyor. Dernek programı kapsamında doğa yürüyüşü programları düzenliyoruz. Bu programlar, ilgi görmesinin yanı sıra çok da seviliyor. Muhteşem ve kıymetli yaylalarımız var" diye konuştu.