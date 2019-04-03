Koreli National Geographic fotoğrafçıları ve ünlü bloggerlar Adıyaman'ı fotoğrafladı

Ekibe Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci ve THY Adıyaman Müdürü Akif Hamidi eşlik etti. Ekinci projeden bahsederek, "Burada çekilmiş olan fotoğraflar Güney Kore’de National Geographic dergisinde bir yarışmaya tabi tutulacak. Dergide yayınlanacak ve ilk 3’e giren fotoğraflara ödüller verilecek” dedi.

Ekinci, ödüllerin ise 5 bin dolarlık tatil hediye çeki ve Türkiye’ye uçak bileti olacağını aktardı.