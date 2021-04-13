Koruma alanı ilan edilen Tavşan Adası çevresinde keşif dalışı

"SÖZ KONUSU ADADA ENDEMİK TÜR SAYIMIZ OLDUKÇA FAZLA"

Değerlendirmelerde bulunan Ümit Turan, "7 milyon 600 bin metrekare hem deniz hem de karasal olarak bir alana kapsamakta. Özellikle ada, ekosisteminin en iyi temsil edildiği Marmara Denizi'ndeki en önemli noktalarda biri. Ülkemiz biyolojik çeşitlilik açısında oldukça zengin bir ülke.

Neredeyse 13 bin bitki türünden 3 bin 500'e yakını endemik düzeyde. Söz konusu adada da endemik tür sayımız oldukça fazla. Hem de Akdeniz foklarının bölgeyi kullandıklarını biliyoruz, deniz mağaralarının da olduğu bir bölge. Bundan sonraki aşamalarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü olarak bölgede biyolojik çeşitlilik araştırmamız başlayacak. Bu araştırma sonuçlarına göre de yönetim planlarımız hazırlanacak" dedi.