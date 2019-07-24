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Kurban Bayramı tatili için vizesiz Avrupa rotaları

ntv.com.tr

Kurban Bayramı'na az bir zaman kala hem Avrupa'ya tatile gitmek hem de vize işlemleriyle uğraşmak istemeyenler için muhteşem tatil seçenekleri bulunuyor. İşte Kurban Bayramı tatilinde gidebileceğiniz vizesiz Avrupa rotaları...

  • 1

    BUDVA / KARADAĞ

    BUDVA / KARADAĞ
  • 2

    NOVİ SAD / SIRBİSTAN

    NOVİ SAD / SIRBİSTAN
  • 3

    LVİV / UKRAYNA

    LVİV / UKRAYNA
  • 4

    OHRİD / KUZEY MAKEDONYA

    OHRİD / KUZEY MAKEDONYA
  • 5

    KSAMİL / ARNAVUTLUK

    KSAMİL / ARNAVUTLUK
  • 6

    PRİZREN / KOSOVA

    PRİZREN / KOSOVA
  • 7

    ÜSKÜP / KUZEY MAKEDONYA

    ÜSKÜP / KUZEY MAKEDONYA
  • 8

    BELGRAD / SIRBİSTAN

    BELGRAD / SIRBİSTAN
  • 9

    KİEV / UKRAYNA

    KİEV / UKRAYNA
  • 10

    MOSTAR / BOSNA HERSEK

    MOSTAR / BOSNA HERSEK
  • 11

    KOTOR / KARADAĞ

    KOTOR / KARADAĞ
  • 12

    BERAT / ARNAVUTLUK

    BERAT / ARNAVUTLUK
  • 13

    ODESSA / UKRAYNA

    ODESSA / UKRAYNA
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