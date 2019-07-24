Kurban Bayramı tatili için vizesiz Avrupa rotaları
ntv.com.tr
Kurban Bayramı'na az bir zaman kala hem Avrupa'ya tatile gitmek hem de vize işlemleriyle uğraşmak istemeyenler için muhteşem tatil seçenekleri bulunuyor. İşte Kurban Bayramı tatilinde gidebileceğiniz vizesiz Avrupa rotaları...
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1
BUDVA / KARADAĞ
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2
NOVİ SAD / SIRBİSTAN
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3
LVİV / UKRAYNA
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4
OHRİD / KUZEY MAKEDONYA
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5
KSAMİL / ARNAVUTLUK
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6
PRİZREN / KOSOVA
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7
ÜSKÜP / KUZEY MAKEDONYA
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8
BELGRAD / SIRBİSTAN
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9
KİEV / UKRAYNA
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10
MOSTAR / BOSNA HERSEK
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11
KOTOR / KARADAĞ
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12
BERAT / ARNAVUTLUK
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13
ODESSA / UKRAYNA