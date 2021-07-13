Kurban Bayramı tatili rota önerileri: Güneydoğu kadim kültürüyle ziyaretçilerini bekliyor

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, inanç ve kültür turizmi için gezi yapmak isteyenlerin bayram tatilinde gelebilecekleri en uygun adresin Şanlıurfa olduğunu ifade etti.

Ziyaretçilerin bölgede dolu dolu vakit geçirebileceğini anlatan Çoban, "Şu anda otel doluluk oranı yüzde 60-70 civarında. Kurban Bayramı ile birçok insan tur programını Şanlıurfa'ya ve bu bölgeye yapacağından, bu oranın daha da artmasını bekliyoruz" dedi.