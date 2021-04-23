Kuş cenneti Kuyucuk Gölü, ilkbaharda göçmen misafirleriyle şenlendi

İlkbaharda birçok kuşun göle gelmesini sevinçle karşıladıklarını ifade eden Gök, "Gölde şu anki su durumu yüzde 70 civarında, ilkbahar ile göle 35 türden 6 bin civarında kuş geldi. Daha kuzey bölgelere göç eden kuşların da bu alanda geçici olarak bulunmasından dolayı bu sayının çok daha fazla olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.