'Kuştepe'nin turizm elçisi' köyünü fotoğrafçılar için cazip hale getiriyor

Köy sakinlerinden Duygu Uzantaş ise hayatında ilk kez modellik yaptığını ve çok heyecanlı olduğunu aktardı.

Köyü adına böyle bir projede yer aldığı ve tanıtımına katkı sağladığı için çok mutlu olduğunu bildiren Uzantaş, "Köyüme ait eski pencereler ile modellik yapmak bana ayrı anı oldu" dedi.