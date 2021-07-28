Kütahya'da mavi ve yeşilin buluştuğu Tahtalı Göleti manzarasıyla büyülüyor

Kütahya'nın Emet ilçesindeki Tahtalı Göleti kıyısı, mavi ve yeşilin buluştuğu manzarasıyla görenleri büyülüyor.

İHA 28.07.2021 - 15:55

Kütahya'da mavi ve yeşilin buluştuğu Tahtalı Göleti manzarasıyla büyülüyor - 1

Yenice Köyü sınırları içerisinde yer alan piknik ve mesire alanının bitki örtüsünü genişleten ve alan içerisinde bungalov evleri, yürüyüş yolları ve kamelyalar yapan kaymakamlık, yeni çehresiyle Tahtalı'yı cazibe merkezine dönüştürmeye çalışıyor.

Kütahya'da mavi ve yeşilin buluştuğu Tahtalı Göleti manzarasıyla büyülüyor - 2

Tahtalı Göleti'nden turizm anlamında daha çok yararlanmak istediklerini belirten yöre sakinleri, "Tahtalı, güzellikleriyle keşfedilmeyi bekleyen adeta saklı cennetimizdir. Gölet sahilimiz mavi ile yeşilin buluştuğu kendine özgü sahili ile, bir çok sahil ve tatil beldeleriyle yarışabilecek güzellikte ve kapasitededir" dediler.

Kütahya'da mavi ve yeşilin buluştuğu Tahtalı Göleti manzarasıyla büyülüyor - 3
Mavi ile yeşilin buluştuğu ve kıyısıyla Salda Gölü'nü andırması nedeniyle bölgede "Kütahya'nın mini Maldivleri" olarak da nitelendirilmeye başlanan Tahtalı, doğal güzellikleri keşfetmeyi seven ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.
Kütahya'da mavi ve yeşilin buluştuğu Tahtalı Göleti manzarasıyla büyülüyor - 4
Mavi ile yeşilin buluştuğu Tahtalı Göleti, drone tarafından havadan da görüntülendi.
Kütahya'da mavi ve yeşilin buluştuğu Tahtalı Göleti manzarasıyla büyülüyor - 5
Kütahya'da mavi ve yeşilin buluştuğu Tahtalı Göleti manzarasıyla büyülüyor - 6

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