Kütahya'da mavi ve yeşilin buluştuğu Tahtalı Göleti manzarasıyla büyülüyor

Tahtalı Göleti'nden turizm anlamında daha çok yararlanmak istediklerini belirten yöre sakinleri, "Tahtalı, güzellikleriyle keşfedilmeyi bekleyen adeta saklı cennetimizdir. Gölet sahilimiz mavi ile yeşilin buluştuğu kendine özgü sahili ile, bir çok sahil ve tatil beldeleriyle yarışabilecek güzellikte ve kapasitededir" dediler.