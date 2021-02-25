Likya ve Noel Baba yolları AB destekli projeyle tanıtılacak

Projede Türkiye, Almanya, Polonya, Arnavutluk ve Yunanistan'dan performans sanatçıları, Avrasya Yolu üzerindeki üç antik kentte oyunlar sergileyecek. Oyunlarda beden atölyeleriyle yerel halkın katılımı sağlanacak. Bu etkinliklerin biri Türkiye'de Demre'deki bir antik kentte, diğer ikisi Arnavutluk ve Yunanistan'daki birer antik kentte yapılacak. Amacımız Avrasya Yolu'nu, dolayısıyla Avrasya Yolu'nun bir parçası haline gelen Likya Yolu'nu ve Demre'deki Noel Baba Yolu'nu tanıtmak. Bu yollarda daha çok kişinin yürümesini sağlayarak, kısal alanda turizmi geliştirmek. Kırsal alanda yaşamını sürdüren bölge halkının, turizmden pay almasını sağlamak" dedi.