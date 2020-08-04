Likya'nın ışık ve güneş diyarı: Ölüdeniz

"MUHTEŞEM BİR MANZARAYLA KARŞILAŞTIM"

İstanbul'dan ilçeye tatile gelen 28 yaşındaki Ömer Ali Kaya da Ölüdeniz’in kendisini çok etkilediğini ifade etti.

Babadağ'dan yamaç paraşütü etkinliğine de katıldığını anlatan Kaya, "Ölüdeniz’in suyu dalgasız, sığ ve tertemizdi. Babadağ’dan yamaç paraşütüyle atladığımda ise muhteşem bir manzarayla karşılaştım. Ölüdeniz'in suyu ayrı manzarası ayrı güzel. Kesinlikle tatile gelen herkesin bu güzellikleri görmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu.