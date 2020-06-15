Lüks tatili ücretsiz sunan 'çardak kent'e salgın döneminde ilgi

DHA 15.06.2020 - 13:39
Yaşlılar, kadınlar ve çocuklar, günün 24 saatini burada geçirirken, işi olanlar da gündüz saatlerinde ayrılıp, akşam yeniden çardaklarına dönüyor.
500'ün üzerinde ailenin yaşadığı tahmin edilen sahildekiler, elektrik ihtiyaçlarını araçlarının aküsünden karşılıyor.
Çardakların geçen yıla göre sayılarının 1,5 kat arttığı görülürken, bazı çardak sahiplerinin ise kendi çardaklarını, isteyenlere ücreti karşılığında kiraladıkları öğrenildi.
Her yıl yaz tatilini çardaklarda ailesiyle geçiren Muharrem Ekici, bu yıl çardağı kurmak için sabırsızlandıklarını, aylardır bugünü beklediklerini söyledi. Çardakların corona virüs nedeniyle daha güvenli olduğunu anlatan Ekici, “Burada fiziki mesafe çok iyi. Herkesin yeri ayrı, kimse kimseye yakın değil" dedi.
Tatil yaptığı sürede hem eğlendiğini hem de corona virüs tedirginliği yaşamadığını anlatan Olcay Dilber ise “Burada kendimi güvende hissediyorum. Yaz boyunca buradayım. Hem fiziki mesafe var hem de bedavaya tatil" diye konuştu.