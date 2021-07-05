Macera tutkunları Melen Çayı'na akın etti

Türkiye'nin önemli rafting parkurlarından birine sahip Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'na gelen maceraseverler, rafting yaparak keyifli vakit geçirdi.

Anadolu Ajansı 05.07.2021 - 11:57

Macera tutkunları Melen Çayı'na akın etti - 1

Dokuzdeğirmen mevkisinde bulunan Melen Çayı'nda rafting turları, salgın tedbirlerinin hafifletilmesinin ardından arttı ve bölgede yoğunluk oluştu.

Macera tutkunları Melen Çayı'na akın etti - 2

İSTANBUL VE ANKARA'YA 2.5-3 SAAT MESAFEDE

İstanbul ve Ankara'ya 2.5-3 saat mesafede yer alan, 16 kilometrelik rafting parkuruyla doğa ve sporseverlerin ilgisini çekiyor.

Macera tutkunları Melen Çayı'na akın etti - 3

Bir yarışma programında dereceye giren Ayşe Yüksel ve Uğurtan Dora da botlara binerek maceraseverlerle kürek çekti.

Macera tutkunları Melen Çayı'na akın etti - 4

"PARKURUMUZ TÜRKİYE'NİN EN UZUN VE HEYECANLI PARKURU"

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, hafta sonu tesislere yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Maceraseverlerin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Tepe, "Coğrafi anlamda çok önemli bir noktadayız. Parkurumuz Türkiye'nin en uzun ve heyecanlı parkuru" dedi.

Macera tutkunları Melen Çayı'na akın etti - 5
Ayşe Yüksel de bölgenin doğal güzellikler bakımından çok zengin olduğunu dile getirdi.
Macera tutkunları Melen Çayı'na akın etti - 6
Macera tutkunları Melen Çayı'na akın etti - 7
Macera tutkunları Melen Çayı'na akın etti - 8
Macera tutkunları Melen Çayı'na akın etti - 9
Macera tutkunları Melen Çayı'na akın etti - 10
Macera tutkunları Melen Çayı'na akın etti - 11
Macera tutkunları Melen Çayı'na akın etti - 12
Macera tutkunları Melen Çayı'na akın etti - 13
Macera tutkunları Melen Çayı'na akın etti - 14
Macera tutkunları Melen Çayı'na akın etti - 15
Macera tutkunları Melen Çayı'na akın etti - 16
Macera tutkunları Melen Çayı'na akın etti - 17
Macera tutkunları Melen Çayı'na akın etti - 18
Macera tutkunları Melen Çayı'na akın etti - 19

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