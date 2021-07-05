Macera tutkunları Melen Çayı'na akın etti

"PARKURUMUZ TÜRKİYE'NİN EN UZUN VE HEYECANLI PARKURU"

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, hafta sonu tesislere yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Maceraseverlerin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Tepe, "Coğrafi anlamda çok önemli bir noktadayız. Parkurumuz Türkiye'nin en uzun ve heyecanlı parkuru" dedi.