Macera tutkunları Melen Çayı'na akın etti

Anadolu Ajansı 05.07.2021 - 11:57
Dokuzdeğirmen mevkisinde bulunan Melen Çayı'nda rafting turları, salgın tedbirlerinin hafifletilmesinin ardından arttı ve bölgede yoğunluk oluştu.
İstanbul ve Ankara'ya 2.5-3 saat mesafede yer alan, 16 kilometrelik rafting parkuruyla doğa ve sporseverlerin ilgisini çekiyor.
Bir yarışma programında dereceye giren Ayşe Yüksel ve Uğurtan Dora da botlara binerek maceraseverlerle kürek çekti.
Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, hafta sonu tesislere yoğun ilgi olduğunu söyledi.
Maceraseverlerin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Tepe, "Coğrafi anlamda çok önemli bir noktadayız. Parkurumuz Türkiye'nin en uzun ve heyecanlı parkuru" dedi.