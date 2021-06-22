Marmaris'te günübirlik tekne turları başladı

Turistler yeşilin mavi ile buluştuğu koylarda denize girmenin tadını çıkardı. Öğle yemeği ve içecek dahil 7 saatlik tur için kişi başı 90 ile 180 lira arasında değişen fiyatlar ödeyen turistler, gittikleri koylarda cep telefonları ile manzarayı görüntüleyip, bol bol özçekim yaptı.