Marmaris'te sıcaklık 41 dereceyi gördü: Sokaklar boşaldı, plajlar doldu

"KORUNMAMIZA RAĞMEN BUNALTICI HAVA VAR"

Konya'dan tatile gelen toptancı Ahmet Sevinç (41), "İlk defa arkadaşımla geldim. Çok sıcak ve her yerim yandı. Deniz ve güzel manzaranın keyfini çıkartıyorum" dedi. Kuyumcu Özcan Nurcan (35), "Bu aylarda sıcaklar oluyordu ama bu sefer bir anda bastırdı. Acayip bunaltıcı ve zorlayıcı bir hava var" dedi. Ev hanımı Mehtap Kozkun (43), "Bunaltıcı sıcaklar çok fazla. Etkilenmemek için deniz kenarında şemsiye altındayız. Korunmamıza rağmen bunaltıcı bir hava var" dedi.