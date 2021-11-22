Mars değil, Marmara Gölü

FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN GELDİ, HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Fotoğraf çekmek için Marmara Gölü’ne geldiğini ancak hayal kırıklığına uğradığını belirten Hasan Sevinti, “Torunumla fotoğraf çekmeye geldik. Hem de gölü görsün istedim. Zaman zaman suyun azaldığını görüyorduk ancak bu sefer tamamen hayal kırıklığına uğradık. Tekneler bile karada hiçbir işe yaramaz vaziyette duruyorlar. Fotoğraf adına bir şey kalmamış ancak haber adına çok şey var. Üzücü bir durum" dedi.