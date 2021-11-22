Mars değil, Marmara Gölü

Haberler - İHA 22.11.2021 - 15:09
Küresel ısınma ve gölü besleyen kaynakların baraja dönüştürülmesi gibi nedenlerden dolayı kuruyan göl adeta çöle dönüştü. Gölün müdavimi olan su kuşları ise bölgeyi terk ederken, bir zamanlar kuş sesleriyle yankılanan göl havzası şimdilerde sessizliğe büründü.
Drone ile görüntülenen gölün NASA tarafından paylaşılan Mars görüntülerine benzerliği dikkat çekiyor.
Adeta farklı bir gezegeni andıran göl havzası özellikle gün batımında tamamen kızıla bürünerek bilimkurgu filmlerini aratmayan görünüme kavuşuyor.
Tabanında derin çatlaklar oluşan gölde bir zamanlar ihracatı yapılan balık avcılığı da artık sona erdi.
Göl kıyısında terk edilen balıkçı tekneleri çürümeye yüz tuttu.
Diğer yandan gölün olduğu bölgeye gelerek manzara fotoğrafı çekmek isteyen vatandaşlar hayal kırıklığına uğradı.
Fotoğraf çekmek için Marmara Gölü’ne geldiğini ancak hayal kırıklığına uğradığını belirten Hasan Sevinti, “Torunumla fotoğraf çekmeye geldik. Hem de gölü görsün istedim. Zaman zaman suyun azaldığını görüyorduk ancak bu sefer tamamen hayal kırıklığına uğradık. Tekneler bile karada hiçbir işe yaramaz vaziyette duruyorlar. Fotoğraf adına bir şey kalmamış ancak haber adına çok şey var. Üzücü bir durum" dedi.
Gölün içler acısı hali drone ile görüntülendi.