'Mavi derinliklerin kaşifleri' Kaş'ta yetişiyor

Kaş'ta 20 civarında dalış okulunun bulunduğunu belirten Şeker, "Biz burada birbirimizi kontrol edebiliyoruz. Burada aldığınız dalış eğitimi diğer bölgelere göre biraz daha iyi oluyor. Su altında bir eğitmen başka bir eğitmenin hatasını gördüğü zaman bunu direkt söylüyor ve bu da daha iyi bir eğitim verilmesini sağlıyor" dedi.