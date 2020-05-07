'Maviyle yeşilin buluştuğu yer' Dilek Yarımadası en sakin günlerini yaşıyor

Milli park, bünyesinde barındırdığı 6 endemik bitki türünün yanı sıra yaşam alanı oluşturduğu Akdeniz foku, alageyik ve pelikan gibi nesli tükenmekte olan hayvanlarla dikkati çekiyor.

60 kilometrelik kıyı şeridinin sadece 6 kilometrelik bölümü ziyaretçiye açık olan park, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.