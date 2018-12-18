"Medeniyetler Beşiği" Ani Antik Kenti karlar altında

Ziyaretçilerine tarihte yolculuk yaptıran ve her mevsim ayrı güzellik sunan Ani, bölgede son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle ayrı bir güzelliğe büründü.

Bu durumu fırsat bilerek Ani'ye akın eden turistler, gördükleri manzara karşısında adeta büyülenip üzeri beyaz örtü ile kaplanan tarihi yapıları ve yöreyi gezip hem tarihe yolculuk yapıyor hem de bol bol fotoğraf çektirip bu anı ölümsüzleştiriyor.