Meşhur Denizli kebabı çatal bıçak kullanılmadan tüketiliyor

Kuzunun kaburga, sırt, böbrek yatağı, kürek kemiğinin bulunduğu kısımlar gibi her yeri kullanılabiliyor. Kebabın lezzeti tamamen etiyle alakalıdır. Bir yaşını geçmemiş kuzu eti kullanırız. İçerisine herhangi bir katkı maddesi ve baharat koymadan kara fırında, tamamen sakız ateşiyle birlikte pişiriyoruz. Piştikten sonra satırlarla ince ince kıyıp, lavaş pide arasında servis ediyoruz"

Batu, et olarak ise sadece Denizli ve yöresinde yetişen doğal besi kuzuları tercih ettiklerini vurguladı.