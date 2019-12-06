Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü (Şeb-i Arus nedir? Şeb-i Arus törenleri hakkında merak edilenler)

MEVLANA'NIN ANLAM DOLU SÖZLERİ

İstediğin kadar inançlıyım de namaz kıl, sadaka ver. Umut verip, güven aşılayıp da yarıyolda bıraktığın insanın gönül sadakasını her iki dünyada da veremezsin.

Kabuğu kırılan sedef üzüntü vermesin sana, içinde inci vardır.

Ey zulümle bir kuyu kazan! Sen kendin için tuzak hazırlıyorsun.