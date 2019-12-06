Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü (Şeb-i Arus nedir? Şeb-i Arus törenleri hakkında merak edilenler)

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin öldüğü gece Şeb-i Arus olarak adlandırılıyor. Mevlana Celaleddin-i Rumi, bu geceyi Rabb'ine, sevgiliye kavuşma gecesi olarak düşündüğü Düğün Gecesi olarak tanımlanmıştır.
Mevlana'nın ölüm yıl dönümüne denk gelen haftalarda yapılan 'Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri' de halk arasında 'Şeb-i Arus' olarak anılmaktadır.
Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 746. yılı dolayısıyla 7-17 Aralık tarihlerinde düzenlenecek törenler, Mevlana Kültür Merkezi'nde yapılacak etkinliklerle devam edecek.
Bu yıl Hazreti Mevlana'nın “Sevgide çekilen cefada binlerce vefa vardır” sözünden ilham alınarak gerçekleştirilecek 746. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri, 7-17 Aralık tarihleri arasında dünyanın dört bir yanından on binlerce misafiri ağırlayacak.
Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi, üniversiteler, ilçe belediyeleri, Uluslararası Mevlana Vakfı, İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi, Konya Devlet Tiyatrosu, Konya Turizm Tanıtım ve Eğitim Vakfı’nın (KOTEV) katkısı ile bu yıl sema törenlerinin yanı sıra birçok önemli etkinliğe imza atılacak.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Atay, etkinlikler boyunca Konya’ya gelecek herkesi Hazreti Mevlana'nın misafirleri olarak gördüklerini ifade ederek, bütün Mevlana dostlarını Konya'ya yakışır bir şekilde ağırlayacaklarını söyledi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da törenlere Mevlana Kültür Merkezi’nde ev sahipliği yaparak çeşitli programlarla katkıda bulunacak olan Konya Büyükşehir Belediyesi, 7-16 Aralık tarihleri arasında her akşam 19.00 ve 19.40’da Mevlana Kültür Merkezi’ndeki iki ayrı salonda Türkçe ve İngilizce Mesnevi Sohbetleri düzenleyecek.
Konya Panorama Müzesi’nde sema fotoğrafları sergisi düzenleyecek olan Konya Büyükşehir Belediyesi, Medeniyet Okulu Sınıf Tiyatroları kapsamında da Konya’daki ilköğretim 4. ve 5’inci sınıflara yönelik toplamda 1.050 tiyatro oyunu sahneleyecek. Büyükşehir, şehir turları ile de misafirlere Konya’nın tarihi ve turistik yerleri daha yakından tanıtacak.
İstediğin kadar inançlıyım de namaz kıl, sadaka ver. Umut verip, güven aşılayıp da yarıyolda bıraktığın insanın gönül sadakasını her iki dünyada da veremezsin.
Kabuğu kırılan sedef üzüntü vermesin sana, içinde inci vardır.
Ey zulümle bir kuyu kazan! Sen kendin için tuzak hazırlıyorsun.
Gördün ya beni gamdan başka kimse hatırlamıyor, gama binlerce defa aferin.
Kendine gel, yepyeni bir söz söyle de dünya yenilensin! Sözün öylesine bir söz olmalı ki; Dünya’nın da sınırını aşmalı. Sınır nedir, ölçü ne? Bilmemeli!
Korku erkektir, umut ise dişi; onlardan ölümsüz ve temiz şeyler doğar.
Kusur bulmak için bakma birine, bulmak için bakarsan bulursun. Kusuru örtmeyi marifet edin! İşte o zaman kusursuz olursun.
Mademki kendinde bir dert veya pişmanlık hissediyorsun; bu, Allah’ın sana olan yardımının ve sevgisinin bir delilidir.
Çirkinlikle güzelliği görünüşle değil, akılla ayırt edin.
Dert, insanı yokluğa götüren rahvan attır.
Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir.
Ayrılık içinde insanın gözünü açıp kapayıncaya kadar geçen zaman, yıl gibi gelir.
Gönlü ışık yakmayı, aydınlanmayı öğrenen kişiyi, güneş bile yakamaz. Gündüz gibi ışıyıp durmayı istiyorsan, geceye benzeyen benliğini yakıver.
İnsaf et, aşk güzel bir iştir! Onun bozulması, güzelliğini kaybetmesi, tabiatın kötü niyetli oluşundandır.
Her dil, gönlün perdesidir. Perde kımıldadı mı, sırlara ulaşılır.
Bizim sözlerimizin hepsi nakit, başkalarınınki nakildir. Nakil, nakdin fer’idir.
Bir insanın nasıl güldüğünden terbiyesini, Neye güldüğünden ise zekâsını ve seviyesini anla.
Ben kilitten seslenen bir kapı anahtarı gibiyim sanki. Sanır mısın ki benim sözüm sadece bir sözdür.
Bilgi, sınırı olmayan bir denizdir. Bilgi dileyense denizlere dalan bir dalgıçtır.
Nice bilginler vardır ki gerçek bilgiden, hakiki irfandan nasipsizdirler. Bu ilim sahipleri, bilgi hafızıdır, bilgi sevgilisi değil.
Ne diye böbürlenip büyükleniyorsun? Doğumun bir damla su, ölümün bir avuç toprak değil mi?
Ne tükenmez hazinesin ey dil! Ne devasız bir dert..
Başkalarına imrenme, çok kimseler var ki senin hayatına imreniyorlar.
Bir kimseyi tanımak istiyorsan, düşüp kalktığı arkadaşlarına bak.
Bazen diyorum ki; “ne olacak söyle gitsin”.. Sonra diyorum; “Söyleyince ne olacak, sus bitsin”
Hırs insanı kör ve ahmak eder. Bilgisiz hale sokar da ölümü kolaylaştırır.
Herkes dışını süslerken, sen içini, kalbini süsle. Herkes başkasının ayıbını araştırırken, sen kendi ayıplarınla meşgul ol.
İnsanları iyi tanıyın, her insanı fena bilip kötülemeyin, her insanı da iyi bilip övmeyin.
Yanımda kimse olmadığından değil yalnızlığım, yalnız olduğumu söyleyeceğim kimse olmadığından yalnızım ben.
Yeşilliklerden, çiçeklerden meydana gelen bahçe geçici, fakat akıldan meydana gelen gül bahçesi hep yeşil ve güzeldir.
Yetmiş iki millet kendi sırrını bizden dinler. Biz, bir perde ile yüzlerce ses çıkaran bir ney gibiyiz.
Açlık, ilaçların padişahıdır. Hekimler niye perhiz verir düşünsene.
Aklın varsa bir başka akılla dost ol da, işlerini danışarak yap.