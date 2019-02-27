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Milli sporcu Şahika Ercümen'den beyaz kıta Antarktika'da anlamlı dalış

Anadolu Ajansı

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında gittiği "beyaz kıta"da Türk Bilimsel Araştırma Kampının açılışı dolayısıyla özel dalış yaptı.

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    Türk Bilimsel Araştırma Kampı, Şahika Ercümen, beyaz kıta Antarktika, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi, Antarktika dalış

    Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda gerçekleştirilen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Türk Bilimsel Araştırma Kampı kuruldu.

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    Türk Bilimsel Araştırma Kampı, Şahika Ercümen, beyaz kıta Antarktika, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi, Antarktika dalış

    Türk bilim insanlarıyla kıtada bulunan serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen de, Türkiye'nin kıtadaki geçici üssü olan kampın kurulum çalışmalarına destek verdi.

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    Türk Bilimsel Araştırma Kampı, Şahika Ercümen, beyaz kıta Antarktika, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi, Antarktika dalış

    Ercümen, Türkiye Bilimsel Araştırma Kampı'nın kurulmasının ardından Horseshoe Adası açıklarında özel bir dalış gerçekleştirdi.

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    Türk Bilimsel Araştırma Kampı, Şahika Ercümen, beyaz kıta Antarktika, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi, Antarktika dalış

    Soğuğa karşı özel bir koruyucusu olmayan elbise kullanmayı tercih eden Ercümen'in dalışı sırasında hava sıcaklığı eksi 15, su sıcaklığı ise sıfır derece olarak ölçüldü. 

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    Türk Bilimsel Araştırma Kampı, Şahika Ercümen, beyaz kıta Antarktika, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi, Antarktika dalış

    Buz dağlarının arasında dalışını yapan Ercümen, nefes kesen soğuğa rağmen suda 1 saat kaldı. Milli sporcu Ercümen'e dalışında Yeni Zelandalı profesyonel serbest dalgıç Jonathan Sunnex eşlik etti. Ercümen, "dalışının harika geçtiğini" söyledi. 

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    Türk Bilimsel Araştırma Kampı, Şahika Ercümen, beyaz kıta Antarktika, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi, Antarktika dalış

    Türk Bilimsel Araştırma Kampının kurulumu için yoğun bir çalışma yapıldığını belirten Ercümen, "Elimizde kazma küreklerle çalıştık. Kampın çivilerini çaktık, yeri kazdık ve bilim üssümüzü kurduk. Bunun akabinde ben ve güvenlik dalgıcım ilk defa Horseshoe Adası açıklarında geçici bilim üssümüzün önünde bir dalış gerçekleştirdik" dedi.

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    İLKLERİN GÜNÜ

    Türk Bilimsel Araştırma Kampı, Şahika Ercümen, beyaz kıta Antarktika, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi, Antarktika dalış

    Horseshoe Adası çevresindeki fırtına nedeniyle uzun süre gemiden çıkamadığını vurgulayan Ercümen, şunları söyledi: 

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    Türk Bilimsel Araştırma Kampı, Şahika Ercümen, beyaz kıta Antarktika, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi, Antarktika dalış

    "Günlerce süren fırtına sonrası bilim üssünü kurmak için çok yoğun bir şekilde çalışıldı, gerçekten çok yorgunduk. O yorgunluğa ve soğuğa rağmen burada bayrağımızı dalgalandırmak çok gurur verici, her şeye değer. Hepimiz için ilklerin günü oldu"

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    ANTARKTİKA'DA TÜPSÜZ DALAN İLK TÜRK KADIN SPORCU

    Türk Bilimsel Araştırma Kampı, Şahika Ercümen, beyaz kıta Antarktika, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi, Antarktika dalış

    Şahika Ercümen, bilim seferi kapsamında kıtaya giden heyete desteği dolayısıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a teşekkür etti.

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    Türk Bilimsel Araştırma Kampı, Şahika Ercümen, beyaz kıta Antarktika, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi, Antarktika dalış
    Milli sporcu Ercümen, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında ilk dalışını King George Adası'nda gerçekleştirmişti.
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    Türk Bilimsel Araştırma Kampı, Şahika Ercümen, beyaz kıta Antarktika, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi, Antarktika dalış

    Antarktika'da tüpsüz dalan ilk Türk kadın sporcu olma unvanını elinde bulunduran Ercümen, Horseshoe Adası'na ulaşmadan önce sefer rotasındaki Galindez Adası'nda dalış antrenmanı yaptı.

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    Türk Bilimsel Araştırma Kampı, Şahika Ercümen, beyaz kıta Antarktika, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi, Antarktika dalış
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    Türk Bilimsel Araştırma Kampı, Şahika Ercümen, beyaz kıta Antarktika, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi, Antarktika dalış
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    Türk Bilimsel Araştırma Kampı, Şahika Ercümen, beyaz kıta Antarktika, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi, Antarktika dalış
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    Türk Bilimsel Araştırma Kampı, Şahika Ercümen, beyaz kıta Antarktika, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi, Antarktika dalış
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    Türk Bilimsel Araştırma Kampı, Şahika Ercümen, beyaz kıta Antarktika, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi, Antarktika dalış
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    Türk Bilimsel Araştırma Kampı, Şahika Ercümen, beyaz kıta Antarktika, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi, Antarktika dalış
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    Türk Bilimsel Araştırma Kampı, Şahika Ercümen, beyaz kıta Antarktika, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi, Antarktika dalış
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    Türk Bilimsel Araştırma Kampı, Şahika Ercümen, beyaz kıta Antarktika, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi, Antarktika dalış
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    Türk Bilimsel Araştırma Kampı, Şahika Ercümen, beyaz kıta Antarktika, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi, Antarktika dalış
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    Türk Bilimsel Araştırma Kampı, Şahika Ercümen, beyaz kıta Antarktika, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi, Antarktika dalış
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