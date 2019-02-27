Milli sporcu Şahika Ercümen'den beyaz kıta Antarktika'da anlamlı dalış

"Günlerce süren fırtına sonrası bilim üssünü kurmak için çok yoğun bir şekilde çalışıldı, gerçekten çok yorgunduk. O yorgunluğa ve soğuğa rağmen burada bayrağımızı dalgalandırmak çok gurur verici, her şeye değer. Hepimiz için ilklerin günü oldu"