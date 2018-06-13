MSC Seaview, tarihi Cenova Limanında göz kamaştırıcı bir tören ile hizmete girdi

Cruise sektöründe oyunun kurallarını değiştirecek bir seyahat gemisi olan MSC Seaview, misafirlerine Akdeniz’in güzelliğini tecrübe etmelerini sağlayabilecek gerçekten özel bir gemi olarak yapıldı. Gemi açık denizler ile güneşin keyfini daha iyi çıkarabilmek için özel olarak tasarlandı.

Sadece yeme içme, eğlence ve gezi üzerine tasarlanan birçok geminin aksine; MSC Seaview misafirlerine güvertelerinde ve yürüme alanlarında daha fazla genişlik-ferahlık vermek üzere yapıldı. MSC Seaview, teras ve balkon gibi daha geniş dış alanlara sahip kabin ve süitlerden oluşmakta ve gerçek Akdeniz stili “al fresco” yeme ve içme alanlarına da sahip. ve Fitness ve lüks SPA imkanları ile de misafirlerin günlük hayatlarındaki yaşam kalitesinin devam ettirilmesi hedeflenmiş.

154 bin gross ton ağırlığında, 323 metre uzunluğundaki 20 katlı gemi, 2 bin 66 kabin ve 5 bin 331 yolcu kapasitesine sahip bulunuyor.