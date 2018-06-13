MSC Seaview, tarihi Cenova Limanında göz kamaştırıcı bir tören ile hizmete girdi
Avrupa'nın en büyük kruvaziyer şirketi MSC Cruises, yeni gemisi Seaview'i ünlü aktrist Sophia Loren'in katılımıyla düzenlenen törenle hizmete soktu.
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İtalyan denizcilik şirketi MSC Cruises, yeni kruvaziyer gemisi MSC Seaview’i hizmete soktu.
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Trieste Körfezi’ndeki Monfalcone Tersanesi'nde yapımı tamamlanan dev turizm gemisi MSC Seaview için Cenova Limanı’nda “christening” adı verilen denize indirme töreni düzenlendi.
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Geleneksel seremoninin sonuna yaklaşıldığında, geminin isim annesi olan Sophia Loren bizzat ismini verdiği on üçüncü MSC Cruises gemisinin açılış kurdelesini kesti. Sophia Loren, MSC Cruises ailesinin bir parçası olarak, her isimlendirme seremonisinde olduğu gibi, bu defa da etkinliğe bir Hollywood ışıltısı ve stili kattı.
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Cruise sektöründe oyunun kurallarını değiştirecek bir seyahat gemisi olan MSC Seaview, misafirlerine Akdeniz’in güzelliğini tecrübe etmelerini sağlayabilecek gerçekten özel bir gemi olarak yapıldı. Gemi açık denizler ile güneşin keyfini daha iyi çıkarabilmek için özel olarak tasarlandı.
Sadece yeme içme, eğlence ve gezi üzerine tasarlanan birçok geminin aksine; MSC Seaview misafirlerine güvertelerinde ve yürüme alanlarında daha fazla genişlik-ferahlık vermek üzere yapıldı. MSC Seaview, teras ve balkon gibi daha geniş dış alanlara sahip kabin ve süitlerden oluşmakta ve gerçek Akdeniz stili “al fresco” yeme ve içme alanlarına da sahip. ve Fitness ve lüks SPA imkanları ile de misafirlerin günlük hayatlarındaki yaşam kalitesinin devam ettirilmesi hedeflenmiş.
154 bin gross ton ağırlığında, 323 metre uzunluğundaki 20 katlı gemi, 2 bin 66 kabin ve 5 bin 331 yolcu kapasitesine sahip bulunuyor.
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KRUVAZİYERDE YENİ YATIRIM PLANLARI
Denize indirme töreni öncesi gazetecilerle bir araya gelen MSC Cruises Yönetim Kurulu Başkanı Pierfrancesco Vago, kruvaziyer pazarındaki büyümeyi yeni yatırımlarıyla desteklediklerini belirtti.
MSC’nin denizcilik sektöründe kapasite açısından ikinci konumda olduğunu ifade eden Vago, kruvaziyer konusunda da Avrupa ve Güney Amerika’da pazar lideri olduklarını bildirdi.
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MSC Cruises’un, 15 gemide 70 binden fazla çalışanla bugüne kadar yaklaşık 1 milyon 970 bin misafiri ağırladığını belirten Vago, geleceğe yönelik son derece iddialı bir yatırım planı ortaya koyduklarını bildirdi.
Aralık ayında MSC Seaside’ın ardından MSC Seaview’i hizmete aldıklarını, gelecek yıl denize indirilmek üzere 2 yeni geminin daha üretiminin devam ettiğini dile getiren Vago, “Toplam 10,5 milyar avroluk yatırım planıyla 2017-2026 arasında 12 gemiyi hizmete açmayı planlıyoruz. Gelecek 9 yılda sektörün dünya genelindeki toplam kapasite artışının yaklaşık yüzde 25’ini tek başına biz karşılayacağız. Yeni gemilerle 57 bin 800 yeni yatak kapasitesini devreye alacağız. Yakın gelecekte LNG ile çalışan daha çevreci ve üst düzey teknolojik olanaklara sahip gemilerle hizmet vermeye başlayacağız” dedi.
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EGE İÇİN 5 GEMİ
Şirket Üst Yöneticisi Gianni Onorato ise Ege Denizi destinasyonuna büyük önem verdiklerini, bu lokasyon için 2019 planında 5 gemi ayırdıklarını belirtti.
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Türkiye limanlarını içeren destinasyonlara 2016 yılında ara verdiklerini hatırlatan Onorato, 2019 itibarıyla İzmir ve Antalya limanlarını programa aldıklarını, bu lokasyonda büyümeye devam edeceklerini ifade etti.
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9Yaz sezonunda Akdeniz'de, kışın ise Brezilya destinasyonunda hizmet verecek MSC Seaview, aynı tasarıma sahip 360 derecelik gezinti alanına sahip. Aralarında dünyaca ünlü şeflerin yönettiği 11 restoran ve 19 barın bulunduğu gemide cam teraslar, Lego salonu, Aquapark, F1 aracı simülatörü ve geminin 15 metre üstüne gerilen teleferik deneyimi sağlayan zipline gibi aktiviteleriyle diğer gemilerden farklılaşıyor.
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10MSC Seaview ilk seyahatine 10 Haziran’da Cenova’dan başlayacak, Batı Akdeniz’de aralarında popüler limanlardan Cenova, Marsilya ve Barcelona’nın olduğu altı limanda duracak ve yoğunlukla tercih edilen Akdeniz coğrafyasındaki Napoli, Sicilya’nın Messina ve Malta’nın Valetta limanlarına da uğrayacak.