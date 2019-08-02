Munzur Dağları'nın saklı güzelliği: Kepır Yaylası
Anadolu Ajansı
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, bakir güzellikleri ve eşsiz doğasıyla keşfedilmeyi bekleyen 3 bin 377 rakımlı Kepır Yaylası, yemyeşil çayırları, dereleri ve buzul gölleriyle adeta göz kamaştırıyor.
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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yer alan 3 bin 377 metre yükseklikteki Kepır Yaylası, yaz aylarında tertemiz suların aktığı dereleri, buzul gölleri ve yeşilin onlarca tonuna bürünen çayırlarıyla keşfedilmeyi bekliyor.
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Doğu Anadolu Bölgesi'nde zengin florası, endemik türleri ve yaban hayatı varlığı açısından dikkati çeken Tunceli'nin Ovacık ilçesi, yılın her mevsimi doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini kendine adeta hayran bırakıyor.
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İlçedeki Munzur Dağları'da yer alan Kepır Yaylası da özellikle ilkbahar ve yaz aylarında yemyeşil çayırları, çevresi karla kaplı buzul gölleri ve dereleriyle görülmeye değer güzellikler sunuyor.
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Yöredeki Gözeler köyüne 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve keşfedilmeyi bekleyen eşsiz doğasıyla öne çıkan Kepır Yaylası'nın güzelliğini görmek isteyenler, Munzur Dağları arasında yaklaşık 4 saatlik zorlu ve yorucu bir yürüyüş gerçekleştirerek yaylaya ulaşıyor.
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Yaylada çevresi karla kaplı buzul göllerini gezip şehrin stresi ve kargaşasından uzakta kamp yaparak doğayla iç içe vakit geçirenler, bazen de su sıcaklığı 5 ile 10 derece arasında değişen göllerde yüzmenin tadını çıkarıyor.
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Yaz mevsiminin geç gelmesinden dolayı ilkbahar ve kış mevsiminin bir arada yaşandığı Kepır Yaylası'nda, doğa harikası mendereslerin bulunduğu alanlarda otlayan koyun sürüleri de güzel görüntü oluşturuyor.
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