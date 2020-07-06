Ne Bodrum, ne Marmaris burası 'doğunun gizli denizi' Hazar Gölü

İHA 06.07.2020 - 12:57
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan, Türkiye'de derinliği ile ilk sırada yer alan, 22 kilometre uzunluğa ve 6 kilometre genişliğe sahip Hazar Gölü'nün kıyılarına tatilciler ilgi göstermeye başladı.
Özellikle Diyarbakır, Malatya, Bingöl, Tunceli, Adıyaman, Şırnak, Şanlıurfa ve Mardin başta olmak üzere birçok şehirden vatandaşlar, denize uzak olmaları nedeniyle tatil için Hazar Gölü'nü tercih etti.
Sıcaktan bunalan vatandaşlar Covid-19 kısıtlamalarının da esnetilmesi ile birlikte gölde suyun tadını çıkardı.
İki ada ve saklı kenti ile dikkat çeken göl, her yaz olduğu gibi bu yıl da apart otel, kamp çadır alanları ile tatilcilere hizmet vermeye başladı.
Akdeniz ve Ege'de tatil bölgelerini andıran görüntülerin de oluştuğu göle gelenler, şezlong, şemsiye, deniz bisikleti, tekne turu gibi imkanlardan da faydalanarak hafta sonunun tadını çıkardı.
Malatya’dan geldiklerini belirten tatilcilerden Hakan Menteş, “Yüzmeye geldik, ortam güzel. Her şey güzel. İllaki bir iki eksik vardır ama o da zamanla geçer. En azından serinledik ve stres attık. Bundan iyisi can sağlığı. Ortam çok güzel ailecek gelinebilecek bir yer” dedi.