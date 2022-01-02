Nemrut Dağı Ören Yeri'ni geçen yıl 171 bin kişi gezdi

Haberler - Anadolu Ajansı 02.01.2022 - 12:22
‘Güneşin doğuşu ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer’ olarak nitelendirilen Nemrut Dağı Ören Yeri yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Medeniyetlerin kesişme noktasında bulunan Nemrut Dağı’nı geçen yıl 171 bin kişi ziyaret etti.
İlgiden duydukları memnuniyeti belirten Günaydın, "Nemrut Dağı'nı bu yıl 170 binden fazla kişi ziyaret etti. Bunların yüzde 90'ı yerli turist. Geçen yıl pandeminin etkisiyle ziyaretçi sayımız 52 bin kişiydi, bu yıl neredeyse 3 katına ulaştık ve 171 bin kişi ağırladık" dedi.
Hayata geçirilen projelerle yeni yıla yeni hedeflerle girdiklerini söyleyen Günaydın, şöyle konuştu:
"Gelecek yıl 300 bin ziyaretçi hedefliyoruz. Adıyaman'da turizmi geliştirmek için paydaşlarımızla sürekli iş birliğindeyiz, projeler üretiyoruz. Bu gibi projelerle ilimizde turizmin daha ileri seviyelere ulaşmasını bekliyoruz."