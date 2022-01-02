Nemrut Dağı Ören Yeri'ni geçen yıl 171 bin kişi gezdi

Doğu ve batı medeniyetlerinin kesişme noktasında bulunan, anıt mezarı ve dev heykelleriyle adından söz ettiren UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki 2 bin 150 metre rakımlı Nemrut Dağı Ören Yeri’ni geçen yıl 171 bin kişi ziyaret etti.

Haberler - Anadolu Ajansı 02.01.2022 - 12:22

Nemrut Dağı Ören Yeri'ni geçen yıl 171 bin kişi gezdi - 1

‘Güneşin doğuşu ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer’ olarak nitelendirilen Ören Yeri yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Nemrut Dağı Ören Yeri'ni geçen yıl 171 bin kişi gezdi - 2

Medeniyetlerin kesişme noktasında bulunan Nemrut Dağı’nı geçen yıl 171 bin kişi ziyaret etti.

Nemrut Dağı Ören Yeri'ni geçen yıl 171 bin kişi gezdi - 3

Kültür ve Müdürü Ahmet Günaydın, salgın sürecindeki kapanmanın ardından yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını söyledi.

Nemrut Dağı Ören Yeri'ni geçen yıl 171 bin kişi gezdi - 4

BU YIL TURİST SAYISI 3 KATINA ULAŞTI

İlgiden duydukları memnuniyeti belirten Günaydın, "Nemrut Dağı'nı bu yıl 170 binden fazla kişi ziyaret etti. Bunların yüzde 90'ı yerli turist. Geçen yıl pandeminin etkisiyle ziyaretçi sayımız 52 bin kişiydi, bu yıl neredeyse 3 katına ulaştık ve 171 bin kişi ağırladık" dedi.

Nemrut Dağı Ören Yeri'ni geçen yıl 171 bin kişi gezdi - 5

Hayata geçirilen projelerle yeni yıla yeni hedeflerle girdiklerini söyleyen Günaydın, şöyle konuştu:

"Gelecek yıl 300 bin ziyaretçi hedefliyoruz. Adıyaman'da turizmi geliştirmek için paydaşlarımızla sürekli iş birliğindeyiz, projeler üretiyoruz. Bu gibi projelerle ilimizde turizmin daha ileri seviyelere ulaşmasını bekliyoruz."

Nemrut Dağı Ören Yeri'ni geçen yıl 171 bin kişi gezdi - 6
Nemrut Dağı Ören Yeri'ni geçen yıl 171 bin kişi gezdi - 7
Nemrut Dağı Ören Yeri'ni geçen yıl 171 bin kişi gezdi - 8
Nemrut Dağı Ören Yeri'ni geçen yıl 171 bin kişi gezdi - 9
Nemrut Dağı Ören Yeri'ni geçen yıl 171 bin kişi gezdi - 10
Nemrut Dağı Ören Yeri'ni geçen yıl 171 bin kişi gezdi - 11
Nemrut Dağı Ören Yeri'ni geçen yıl 171 bin kişi gezdi - 12

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