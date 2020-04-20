Nemrut Dağı'nın zirvesinde muhteşem manzara

Arkadaşlarıyla beraber 4 saatlik tırmanış sonunda Nemrut Dağı zirvesine çıkan İsmail Araboğa, yorucu bir tırmanışın sonunda muhteşem bir manzarayla karşılaştıklarını ve gördükleri güzel manzarayı fotoğraf makineleri ve drone ile havadan görüntülediklerini söyledi.