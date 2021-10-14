Bölgenin eşi benzeri bulunmayan güzellikte bir yer olduğunu belirten Bilgiç, "Sonbaharın gelişiyle tüm ağaçlarda yeşilin, kahverenginin ve kızıllığın bütün tonlarını görmek mümkün. Herkesin gelip burayı görmesi gerekiyor. Doğayla iç içe güzel vakit geçirilebilecek bir alan. Gölün her tarafında çok güzel fotoğraflar çekme imkanımız var"

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