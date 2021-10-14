Krater Gölü'nde sonbahar renkleriyle kartpostallık görüntüler

Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan 2 bin 250 rakımdaki Krater Gölü, sonbahar renkleriyle ayrı bir güzelliğe kavuştu.

Haberler 14.10.2021 - 11:18

Nemrut Krater Gölü'nde sonbahar renkleriyle kartpostallık görüntüler - 1

Sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve biyoçeşitliliğiyle cezbeden göl, yılın her döneminde farklı güzelliklerle çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

Nemrut Krater Gölü'nde sonbahar renkleriyle kartpostallık görüntüler - 2

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan , bugünlerde sonbaharın tüm renklerini bir arada görmek isteyenler ve fotoğraf tutkunlarınca ziyaret ediliyor.

Nemrut Krater Gölü'nde sonbahar renkleriyle kartpostallık görüntüler - 3

Fotoğraf sanatçısı Fatih Bilgiç, Krater Gölü'ne sonbahar fotoğrafları çekmeye geldiklerini söyledi.

Nemrut Krater Gölü'nde sonbahar renkleriyle kartpostallık görüntüler - 4

Bölgenin eşi benzeri bulunmayan güzellikte bir yer olduğunu belirten Bilgiç, "Sonbaharın gelişiyle tüm ağaçlarda yeşilin, kahverenginin ve kızıllığın bütün tonlarını görmek mümkün. Herkesin gelip burayı görmesi gerekiyor. Doğayla iç içe güzel vakit geçirilebilecek bir alan. Gölün her tarafında çok güzel fotoğraflar çekme imkanımız var"

İşte diğer kareler...

Nemrut Krater Gölü'nde sonbahar renkleriyle kartpostallık görüntüler - 5
Nemrut Krater Gölü'nde sonbahar renkleriyle kartpostallık görüntüler - 6
Nemrut Krater Gölü'nde sonbahar renkleriyle kartpostallık görüntüler - 7
Nemrut Krater Gölü'nde sonbahar renkleriyle kartpostallık görüntüler - 8
Nemrut Krater Gölü'nde sonbahar renkleriyle kartpostallık görüntüler - 9
Nemrut Krater Gölü'nde sonbahar renkleriyle kartpostallık görüntüler - 10
Nemrut Krater Gölü'nde sonbahar renkleriyle kartpostallık görüntüler - 11
Nemrut Krater Gölü'nde sonbahar renkleriyle kartpostallık görüntüler - 12
Nemrut Krater Gölü'nde sonbahar renkleriyle kartpostallık görüntüler - 13
Nemrut Krater Gölü'nde sonbahar renkleriyle kartpostallık görüntüler - 14
Nemrut Krater Gölü'nde sonbahar renkleriyle kartpostallık görüntüler - 15
Nemrut Krater Gölü'nde sonbahar renkleriyle kartpostallık görüntüler - 16
Nemrut Krater Gölü'nde sonbahar renkleriyle kartpostallık görüntüler - 17
Nemrut Krater Gölü'nde sonbahar renkleriyle kartpostallık görüntüler - 18
Nemrut Krater Gölü'nde sonbahar renkleriyle kartpostallık görüntüler - 19
Nemrut Krater Gölü'nde sonbahar renkleriyle kartpostallık görüntüler - 20
Nemrut Krater Gölü'nde sonbahar renkleriyle kartpostallık görüntüler - 21
Nemrut Krater Gölü'nde sonbahar renkleriyle kartpostallık görüntüler - 22
Nemrut Krater Gölü'nde sonbahar renkleriyle kartpostallık görüntüler - 23
Nemrut Krater Gölü'nde sonbahar renkleriyle kartpostallık görüntüler - 24

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