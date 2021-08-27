Niagara değil, Kapuzbaşı Şelalesi! Dünyanın en yüksekteki 2. şelalesine ziyaretçi akını

İHA - ntv.com.tr 27.08.2021 - 15:11
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Aladağlar Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan, Kayseri'ye 165 kilometre uzaklıktaki Kapuzbaşı Şelalesi'ne ziyaretçi akını devam ediyor.
700 metre rakımda bulunan Kapuzbaşı Şelalesi'nin en önemli özelliği kaynağından çıktığı şekilde aşağı dökülmesi. Şelale Aladağlar'ın zirvesinde bulunan kar ve buzul sularından besleniyor.
İrtifa akışı itibariyle Uganda'da bulunan 100 metre irtifadan dökülen Victoria Şelalesi hariç Amerika'da bulunan Niagara Şelalesi (55 metre), Finlandiya'da bulunan İmatra Şelalesi (25 metre), Erzurum'daki Tortum Şelalesi'nden (50 metre), Antalya'daki Düden Şelalesi (25 metre) ve Manavgat Şelalesi'nden (5m) daha büyük.
5 tane büyük, 2 tane küçük olmak üzere 7 şelalenin bulunduğu bölge, suyun akarken çıkardığı ses ve oluşturduğu serinlikle Kayseri'de yerli ve yabancı ziyaretçilerin en çok tercih ettiği mekanlardan bir tanesi.
Takım şalelerinin bulunduğu alan ise doğa tutkunları ve fotoğrafçıların da ilgisini görüyor.
Şelaleyi ziyaret eden vatandaşlar, karşılaştıkları manzaradan çok etkilendiklerini ve imkanı olan tüm vatandaşların görmesi gerektiğini söyledi.