Niagara değil, Kapuzbaşı Şelalesi! Dünyanın en yüksekteki 2. şelalesine ziyaretçi akını

Kayseri'de Aladağlar Milli Parkı sınırlarında bulunan ve yükseklik bakımından Kuzey Amerika'nın doğusundaki ünlü Niagara Şelalesi'nden daha yüksek olan, dünyanın en yüksekteki ikinci şelalesi olma özelliğine sahip Kapuzbaşı Şelalesi görenleri kendine hayran bırakıyor.

İHA - ntv.com.tr 27.08.2021 - 15:11

Niagara değil, Kapuzbaşı Şelalesi! Dünyanın en yüksekteki 2. şelalesine ziyaretçi akını - 1

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Aladağlar Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan, Kayseri'ye 165 kilometre uzaklıktaki Kapuzbaşı Şelalesi'ne ziyaretçi akını devam ediyor.

700 metre rakımda bulunan Kapuzbaşı Şelalesi'nin en önemli özelliği kaynağından çıktığı şekilde aşağı dökülmesi. Şelale Aladağlar'ın zirvesinde bulunan kar ve buzul sularından besleniyor. 

Niagara değil, Kapuzbaşı Şelalesi! Dünyanın en yüksekteki 2. şelalesine ziyaretçi akını - 2

İrtifa akışı itibariyle Uganda'da bulunan 100 metre irtifadan dökülen Victoria Şelalesi hariç Amerika'da bulunan Niagara Şelalesi (55 metre), Finlandiya'da bulunan İmatra Şelalesi (25 metre), Erzurum'daki Tortum Şelalesi'nden (50 metre), Antalya'daki Düden Şelalesi (25 metre) ve Manavgat Şelalesi'nden (5m) daha büyük.

Niagara değil, Kapuzbaşı Şelalesi! Dünyanın en yüksekteki 2. şelalesine ziyaretçi akını - 3

5 tane büyük, 2 tane küçük olmak üzere 7 şelalenin bulunduğu bölge, suyun akarken çıkardığı ses ve oluşturduğu serinlikle Kayseri'de yerli ve yabancı ziyaretçilerin en çok tercih ettiği mekanlardan bir tanesi.

Takım şalelerinin bulunduğu alan ise doğa tutkunları ve fotoğrafçıların da ilgisini görüyor.

Niagara değil, Kapuzbaşı Şelalesi! Dünyanın en yüksekteki 2. şelalesine ziyaretçi akını - 4

Şelaleyi ziyaret eden vatandaşlar, karşılaştıkları manzaradan çok etkilendiklerini ve imkanı olan tüm vatandaşların görmesi gerektiğini söyledi.

Niagara değil, Kapuzbaşı Şelalesi! Dünyanın en yüksekteki 2. şelalesine ziyaretçi akını - 5
Aladağlar Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan ve bembeyaz akan Kapuzbaşı Şelaleleri; etrafında bulunan piknik alanları ve trekking parkuru ile ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
Niagara değil, Kapuzbaşı Şelalesi! Dünyanın en yüksekteki 2. şelalesine ziyaretçi akını - 6
İşte dünyanın en yüksekteki 2. şelalesinden etkileyici fotoğraflar...
Niagara değil, Kapuzbaşı Şelalesi! Dünyanın en yüksekteki 2. şelalesine ziyaretçi akını - 7
Niagara değil, Kapuzbaşı Şelalesi! Dünyanın en yüksekteki 2. şelalesine ziyaretçi akını - 8
Niagara değil, Kapuzbaşı Şelalesi! Dünyanın en yüksekteki 2. şelalesine ziyaretçi akını - 9
Niagara değil, Kapuzbaşı Şelalesi! Dünyanın en yüksekteki 2. şelalesine ziyaretçi akını - 10
Niagara değil, Kapuzbaşı Şelalesi! Dünyanın en yüksekteki 2. şelalesine ziyaretçi akını - 11
Niagara değil, Kapuzbaşı Şelalesi! Dünyanın en yüksekteki 2. şelalesine ziyaretçi akını - 12
Niagara değil, Kapuzbaşı Şelalesi! Dünyanın en yüksekteki 2. şelalesine ziyaretçi akını - 13
Niagara değil, Kapuzbaşı Şelalesi! Dünyanın en yüksekteki 2. şelalesine ziyaretçi akını - 14
Niagara değil, Kapuzbaşı Şelalesi! Dünyanın en yüksekteki 2. şelalesine ziyaretçi akını - 15
Niagara değil, Kapuzbaşı Şelalesi! Dünyanın en yüksekteki 2. şelalesine ziyaretçi akını - 16
Niagara değil, Kapuzbaşı Şelalesi! Dünyanın en yüksekteki 2. şelalesine ziyaretçi akını - 17
Niagara değil, Kapuzbaşı Şelalesi! Dünyanın en yüksekteki 2. şelalesine ziyaretçi akını - 18

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