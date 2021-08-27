Niagara değil, Kapuzbaşı Şelalesi! Dünyanın en yüksekteki 2. şelalesine ziyaretçi akını

5 tane büyük, 2 tane küçük olmak üzere 7 şelalenin bulunduğu bölge, suyun akarken çıkardığı ses ve oluşturduğu serinlikle Kayseri'de yerli ve yabancı ziyaretçilerin en çok tercih ettiği mekanlardan bir tanesi.

Takım şalelerinin bulunduğu alan ise doğa tutkunları ve fotoğrafçıların da ilgisini görüyor.