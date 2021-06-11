Normalleşme süreciyle Salda Gölü'nde ziyaretçi yoğunluğu

NASA 'SALDA GÖLÜ' İÇİN BÖYLE DEMİŞTİ

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nce (NASA) Mars'taki Jezero Krateri ile benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıkladığı Salda Gölü, bembeyaz kumsalı ve turkuaz suyu ile ilgi odağı oluyor.

NASA, resmi internet sitesinde, “Mars’a giderek Jezero Krateri'ni göremeyebilirsiniz ama ona en çok benzeyen yeri ziyaret edebilirsiniz, yani Türkiye'deki Salda Gölü'nü..." ifadelerini kullanmıştı.