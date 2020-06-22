Ölmeden önce görülmesi gereken yerler arasında gösteriliyor: Artabel Gölleri Tabiat Parkı

Sadece doğa yürüyüşü ve sağlıklı yaşam yürüyüşü yapmadıklarını bulundukları coğrafyayı tanıdıklarını anlatan Sarpkaya, “Ben daha önce Gümüşhane’yi bilmiyordum. Bu tür etkinlikler sayesinde farklı yaylalardan farklı yerlerden geçiyoruz. O dağda ne yetişiyor bitki örtüsünde coğrafyasında ne var bunları görüyoruz. Bu nedenle de büyük bir genel kültür birikimi sağlıyor bize. Çok mutluyum, herkese de tavsiye ediyorum” dedi.