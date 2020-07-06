Ölüdeniz'de koltukla uçup televizyon izledi

DHA 06.07.2020 - 12:04
Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi'nde yamaç paraşütü yapmak isteyen yerli-yabancı binlerce turist, her yıl adrenalin yaşıyor.
Arkadaşlarının yardımıyla pistten kalkış yapan Kaval, oturduğu koltukta ayakkabılarını çıkarıp terliklerini giydi.
Havada rahat tavırlarıyla dikkati çeken genç paraşüt pilotu, televizyon izlerken, bir yandan da cips yiyip, kola içti.
Hasan Kaval'ın paylaştığı fotoğraflar, çok sayıda kişinin beğenisini topladı.
Kaval, Babadağ'ın dünyada en güzel yamaç paraşütü yapılacak alanların başında geldiğini belirterek, "Dünyada başka bir eşi benzeri olmayan uçuşlar yaptım. Son projemde pijama ve terlikle televizyonda sevdiğim Tom ve Jerry çizgi filmini izledim. Çok rahat bir uçuş oldu.