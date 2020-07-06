Ölüdeniz'de koltukla uçup televizyon izledi

"BU SPORUN TEHLİKELİ DEĞİL GÜVENLİ OLDUĞUNU GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORUM"

Kaval, Babadağ'ın dünyada en güzel yamaç paraşütü yapılacak alanların başında geldiğini belirterek, "Dünyada başka bir eşi benzeri olmayan uçuşlar yaptım. Son projemde pijama ve terlikle televizyonda sevdiğim Tom ve Jerry çizgi filmini izledim. Çok rahat bir uçuş oldu.