Ordu'da macera tutkunlarının adresi: Küpkaya Kanyonu

Ordu 'nun Ulubey ilçesindeki Küpkaya Kanyonu geçen yıllarda olduğu gibi bu sezon da yerli ve yabancı ziyaretçilerini bekliyor.

Daha önceki yıllarda ulusal bir gazete tarafından Türkiye'nin en güzel 10 kanyonu arasında gösterilen Küpkaya Kanyonu, balık tutmak, kano sporu yapmak ve yüzmek için de ziyaretçilerine olanak sağlıyor.

Ordu'da turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerin başında Küpkaya Kanyonu'nun geldiğini aktaran Türkcan, Ordu merkezden yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki bölgeye her yıl binlerce turistin geldiği bilgisini verdi.

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Küpkaya Kanyonu'nun yapısı ve konumu itibariyle müthiş bir görselliğe sahip olduğunu söyledi.

Doğal güzelliği ile büyüleyen kanyonun turizme kazandırılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydeden Türkcan, bölgeye işletmeci Fedayi Bayram tarafından restoran ve konaklama için çalışma başlatıldığını ve bu çalışmanın da sona geldiğini bildirdi.

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Türkcan, bölgeye gelen turistlerin bundan sonra daha fazla vakit geçireceğini de dile getirerek, "Ordu'nun her köşesi, ayrı bir güzellik sunuyor. Çok sayıdaki dere ve ırmaklarımızın üzerinde yer alan şelaleler, göller, kanyonlar görenleri etkiliyor ve mest ediyor. Bu doğal güzellikleri yerli ve yabancı turistlerin yerinde görmelerini sağlamak amacıyla bizim çalışmalarımız da aralıksız sürüyor" dedi.